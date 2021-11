Corona-Impfpflicht: Absurde Debatte

Asozial? Der Ton gegenüber Menschen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, wird immer rauer. Gleichzeitig werden Rufe nach einer Impfpflicht lauter. Ja, die Zahl der Infektionen steigt rasant und in den Kliniken wird die Lage zunehmend angespannter. Mobbing oder die Androhung einer Zwangsimmunisierung aber sind kontraproduktiv, will man impfskeptische Menschen zu einem Umdenken bewegen.



Der größte Einflussfaktor auf die Impfbereitschaft von Menschen ist Vertrauen in die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen. Aufgabe des Staates ist es also, die Vorteile einer Corona-Impfung herauszustellen sowie Fragen zu Nebenwirkungen und Wirksamkeit transparent zu beantworten. Und genügend Impfmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Warum hat man die Booster-Impfungen nicht schon früher stärker forciert? Dass die Schutzwirkung mit der Zeit nachlässt, ist schon länger bekannt.

Ein krasser Eingriff in die körperliche Integrität

Eine Impfpflicht aber ist nicht nur grundsätzlich ein krasser Eingriff in die körperliche Integrität. Die Diskussion um eine Zwangsimmunisierung mit den Corona-Impfstoffen – auch von bestimmten Berufsgruppen, wie sie Markus Söder favorisiert – ist völlig fehl am Platz, bedenkt man die Unsicherheiten, die diese im Schnellverfahren entwickelten Seren mit sich bringen. Anders als bei einer Masernimpfung reicht eine einmalige Immunisierung nicht. Womöglich muss eine Corona-Impfung sogar immer wieder aufgefrischt werden. Sie muss eine freiwillige Angelegenheit jeder mündigen Bürgerin und jedes mündigen Bürgers bleiben. Bedenken dagegen muss man nicht verstehen, aber akzeptieren.



Natürlich wäre es wünschenswert, wenn sich noch mehr Menschen impfen ließen. Mag sein, dass die seit dieser Woche in Bayern geltenden 2G-Regeln Unentschlossene in die Impfzentren oder Praxen treiben. Diese Impfpflicht durch die Hintertür könnte aber auch nach hinten losgehen. Dann nämlich, wenn sich Ungeimpfte zum Feiern in den nicht kontrollierbaren privaten Raum zurückziehen. Gerade ungeimpfte Jugendliche, die zwar noch zum Sport dürfen, aber nicht ins Kino oder in den Club, werden sich diesen Winter wohl kaum aufs Seriengucken auf dem heimischen Sofa beschränken.