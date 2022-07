Bis zu 34 Grad: Lauterbach warnt vor Hitzetoten in den kommenden Tagen

In den kommenden Tagen werden Temperaturen bis zu 34 Grad erwartet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt, es könne deshalb Hitzetote geben. In den Jahren 2018 bis 2020 haben hohe Sommertemperaturen laut einer vor kurzem veröffentlichten Studie in Deutschland zu Tausenden hitzebedingten Sterbefällen geführt. Auch der Deutsche Wetterdienst warnt: "Je wärmer es wird, desto stärker die Belastung für den Organismus."