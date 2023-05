Demonstrationen gegen Razzia bei Letzter Generation

In München und Augsburg wollen Klima-Aktivisten gegen die Durchsuchungsaktion bei der Letzten Generation demonstrieren. Für diesen Donnerstag ist ein Protestmarsch in München geplant, wie die Gruppe Letzte Generation in Berlin mitteilte.



Er soll um 19 Uhr am Münchner Marienplatz vor dem Alten Rathaus starten. Die Veranstalter nannten die Razzia in einer Mitteilung "eine politisch motivierte Aktion, um Menschen einzuschüchtern und den Widerstand gegen das Weiter-so der Regierung zu behindern".



Für 18.30 Uhr bereits an diesem Mittwochabend rief das "Antikapitalistische Klimatreffen" zu einer Kundgebung am Friedensengel in München auf. "Diese krasse Verschärfung der Repression gegen die Klimabewegung geht uns alle an", hieß es in einer Mitteilung. "Es ist mehr denn je notwendig, dass wir zusammenstehen und der Repression geschlossen entgegentreten."



Das "Offene Antifaschistische Treffen" kündigte ebenfalls für Mittwochabend eine Spontandemonstration in Augsburg an. "Auf die Straße in Solidarität mit der Letzten Generation nach der bundesweiten Razzia", heißt es in dem Aufruf. Die Polizei bestätigte, dass eine Demonstration bei der Stadt angemeldet worden sei.

170 Polizeikräfte durchsuchten Wohnungen und Geschäftsräume

Mit einer großangelegten Razzia waren Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen gegen die Klimaschutzgruppe vorgegangen. Rund 170 Beamte durchsuchten 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern, wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten.



Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Ermittelt wird gegen sieben Beschuldigte, die zwischen 22 und 38 Jahre alt sind, darunter die Sprecherin der Letzten Generation, Carla Hinrichs. (Britta Schultejans, dpa)