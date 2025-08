Der neue Bundeslandwirtschaftsminister serviert Gästen wieder Fleisch

Bei offiziellen Veranstaltungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums soll es künftig neben vegetarischen Produkten auch wieder Fleisch und Fisch geben. Das kündigte Agrarminister Alois Rainer in der "Bild"-Zeitung an. "Am besten regional", so der CSU-Politiker.



Rainer verabschiedet sich damit von der unter seinem Vorgänger Cem Özdemir (Grüne) eingeführten Regelung, wonach bei offiziellen Veranstaltungen des Ministeriums grundsätzlich vegetarisches Essen serviert werden soll, das zudem zu 100 Prozent aus Produkten aus ökologischem Anbau besteht. Zu bestimmten Anlässen waren Ausnahmen vorgesehen, etwa beim Tag der offenen Tür oder bei Empfängen während der Grünen Woche.



Minister Rainer, selbst gelernter Metzger, zeigt sich gegenüber unterschiedlichen Ernährungsweisen tolerant: "Natürlich verstehe ich deren Ansatz. Wenn man sich vegetarisch ernähren will, ist es okay. Genauso ist vegan okay", sagte der CSU-Politiker der "Bild". Er wolle "keinen Kulturkampf auf den Tellern oder in den Kühlschränken".



Zu den fleischlastigen Essgewohnheiten seines Parteivorsitzenden Markus Söder äußerte sich der CSU-Politiker diplomatisch: "Er mag das halt gerne. Mir liegt das fern, irgendjemandem vorzuschreiben, was er zu essen hat. Es muss gut schmecken und frisch sein, dann ist alles okay."

(Uta Winkhaus, dpa)