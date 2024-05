DGB Bayern schlägt Arbeitgebern Schulterschluss vor

Der bayerische DGB-Vorsitzende Bernhard Stiedl schlägt den Arbeitgebern einen Schulterschluss in der aktuellen Krise vor. Er biete ihnen an, wie in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 oder der Corona-Pandemie zusammenzuarbeiten, heißt es im Manuskript seiner zum Tag der Arbeit geplanten Rede in Augsburg, das der dpa in Auszügen vorab vorlag.



"Damals gab es eine gemeinsame klare Grundhaltung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften", heißt es darin mit Bezug auf die vergangenen Krisen. "Wir gehen da zusammen durch, und wir kommen da auch zusammen wieder raus."

"Wir glauben an den Wirtschaftsstandort Deutschland"

Von den Arbeitgebern brauche es jetzt ein klares Signal: "Wir werden das zusammen hinbekommen. Wir glauben an den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir halten die Gesellschaft zusammen, und damit auch unsere Demokratie", forderte Stiedl.



Doch statt Strategien für die Zukunft zu entwickeln, würden viel zu viele Arbeitgeber zu Personalabbau, Einstellung der Produktion oder Verlagerung greifen - Maßnahmen, die noch nie nachhaltigen Erfolg gebracht hätten, kritisierte Stiedl. Von der bayerischen Staatsregierung forderte er zudem Unterstützung in Form von Investitionen. (Christof Rührmair, dpa)