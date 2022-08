Energiekrise: Dogmen sind fehl am Platz

Die Energiewende in der bisher geplanten Form ist gescheitert. Sobald keine Sonne scheint und kein Wind weht, funktioniert das mit den erneuerbaren Energien eben nicht. Da jetzt wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine der Gaspreis explodiert, kann dieser Energieträger nicht in dem Umfang genutzt werden wie geplant, um die sogenannte Dunkelflaute zu überbrücken – also die Zeit, in der keine Sonne scheint und kein Wind weht. Atom- und Kohlekraftwerke müssen, auch wenn das viele nervt, zwangsläufig reaktiviert beziehungsweise weiterbetrieben werden.



Einfach nur zu fordern, noch mehr Biogas-, Solar- und Windkraftanlagen zu bauen, bringt Deutschland nicht aus der Energiekrise. Das dauert nämlich alles viel zu lange. Außerdem müssten viel mehr Stromspeicher gebaut werden, um den volatilen Ökostrom dann zur Verfügung zu haben, wenn er nicht erzeugt werden kann.

Fracking-Verbot aufheben

Auch das Verbot von Fracking in Deutschland gehört aufgehoben. Denn das Fracking-Gas liegt in 1000 Meter Tiefe. Also weit unterhalb der Erdschichten, aus denen das Trinkwasser gewonnen wird. Dieses kommt aus Tiefen zwischen zehn und 200 Metern. Die Bohrlöcher für das Fracking sind zudem mit Beton ausgekleidet, damit sich die fürs Fracking notwendigen Flüssigkeiten nicht nach oben in die trinkwasserführenden Schichten ausdehnen können.



Politisches Gezänk wie jetzt im Fall Stephan Weil und Markus Söder schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Der niedersächsische Ministerpräsident war auf seinen bayerischen Amtskollegen losgegangen, nur weil dieser zu Recht fordert, moderne und umweltverträgliche Fracking-Methoden auszuloten.



Energieintensive Betriebe haben sich längst nach ausländischen Alternativstandorten umgesehen. Die De-industrialisierung hat begonnen. Damit ist auch der Abstieg Deutschlands aus dem Kreis führender Industrienationen eingeleitet. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung, die ohne ausreichend Strom nicht funktioniert, eine fatale Entwicklung.

Pragmatismus statt Ideologie ist jetzt gefragt. Es nützt niemandem, an alten Dogmen festzuhalten.