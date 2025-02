Die bayerischen Gewerkschaften rufen wenige Tage vor der Bundestagswahl zur Stimmabgabe für demokratische Parteien auf und warnen vor einem Erstarken der Rechten. "In einer Zeit, in der rechte Strömungen erstarken und die Hemmschwelle für Hass und Hetze immer weiter sinkt, ist es entscheidend, Haltung zu zeigen und für eine gerechte und soziale Zukunft zu kämpfen", heißt es in dem Wahlappell. Die in Wahlumfragen auf Platz zwei hinter der CSU liegende AfD ist in dem Aufruf ebenso wenig namentlich genannt wie andere Parteien.

Der DGB Bayern und seine acht Mitgliedsgewerkschaften appellierten in dem gemeinsamen Wahlaufruf in einer allgemein gehaltenen Formulierung an die Bürgerinnen und Bürger, demokratische Parteien zu wählen, die sich klar gegen den Rechtsruck und für soziale Sicherheit einsetzten.

Stiedl: Gewerkschaften treibende Kraft gegen Rechtsextremismus

Der schlimme Anschlag beim Verdi-Warnstreik in München am vergangenen Donnerstag mit zwei Todesopfern habe die Gewerkschaftsfamilie tief erschüttert. In dieser Zeit sei Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt noch wichtiger geworden. "Die Gewerkschaften sind seit jeher die treibende Kraft im Kampf gegen rechtsextreme Ideologien", sagte der DGB-Landesvorsitzende Bernhard Stiedl.

Der DGB beklagte eine wachsende soziale Schieflage in Bayern. "Das gefährdet den sozialen Frieden", sagte Stiedl. "Es ist unsere Aufgabe, für faire Löhne, bezahlbaren Wohnraum und ein funktionierendes Bildungs- und Gesundheitssystem zu kämpfen." (dpa)