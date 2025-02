Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck will keine wichtige Funktion in seiner Partei mehr ausfüllen. "Ich werde keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr beanspruchen oder anstreben", sagte er in Berlin. Die Grünen kamen bundesweit nur auf 11,6 Prozent der Stimmen. Das sind 3,1 Prozentpukte weniger als nioch 2021. Die Ökopartei wird der nächsten regieurng mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr angehören. (BSZ/dpa)