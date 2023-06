Landesbäuerin Singer soll für Freie Wähler ins Europaparlament

Die Landesbäuerin des Bayerischen Bauernverbands, Christine Singer, soll Spitzenkandidatin der Freien Wähler für die Europawahl in einem Jahr werden. Der Landesvorstand habe sich einstimmig für die 57-Jährige ausgesprochen, teilten die Freien Wähler am Mittwoch in München mit.



Singer soll nach Möglichkeit der aktuellen Abgeordneten Ulrike Müller nachfolgen, die bereits seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments ist. Insgesamt sind die Freien Wähler dort derzeit mit zwei Abgeordneten vertreten.



Die Bundesliste der Freien Wähler zur Europawahl soll am 24. Juni bei einem Bundesparteitag in Fulda aufgestellt werden. Nach dem Willen der Freien Wähler Bayern soll Singer auch die Bundesliste anführen.



"Mit Christine Singer konnten wir eine fantastische Nachfolgerin für Ulrike Müller finden, die gleichermaßen engagiert die Interessen der Bürger vertreten wird", sagte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. "Sie kommt aus dem echten Leben und weiß, wie es den Menschen draußen geht und wo der Schuh wirklich drückt." Die Freien Wähler stünden "für ein Europa der starken Regionen und nicht für Zentralismus", betonte er.



Singer sagte zu ihrer Nominierung: "Ich möchte mich in Europa für die Menschen im ländlichen Raum mit Fokus auf bäuerliche Betriebe, das Handwerk und den Mittelstand einsetzen." Die tägliche Arbeit zeige ihr, wie viele Vorgaben auf europäischer Ebene entschieden würden. Deshalb wolle sie als Praktikerin vor allem die Landwirtschaftspolitik aktiv mitgestalten, kündigte sie an.



Singer stammt aus Hofheim im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und ist gelernte Hauswirtschaftsmeisterin. Sie bewirtschafte mit ihrer Familie einen Milchviehbetrieb und sei seit mehr als 25 Jahren im Bayerischen Bauernverband aktiv, teilten die Freien Wähler mit. Im vergangenen Herbst war sie an die Spitze der Landfrauen im Bayerischen Bauernverband (BBV) gewählt worden. Zuvor war sie stellvertretende Landesbäuerin und oberbayerische Bezirksbäuerin. (Christoph Trost, dpa)