Rausschmiss wegen Unfähigkeit? In Deutschland praktisch unmöglich. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genießen einen sehr weitgehenden Kündigungsschutz. Unternehmen aber wollen in Krisenzeiten die Möglichkeit haben, Personal leichter loszuwerden.



Gewerkschaften laufen gegen solche Pläne traditionell Sturm. Umso bemerkenswerter ist es, dass nun ausgerechnet ein Sozialdemokrat Vorschläge zur Lockerung des Kündigungsschutzes vorlegt. Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) setzt damit Beschlüsse von Union und SPD um. Geplant ist: Spitzenverdiener mit mehr als 186 000 Euro Jahresgehalt sollen leichter gekündigt werden können. Konkret sollen Regelungen getroffen werden für den Fall, dass Beschäftigte gegen eine Kündigung klagen: Wenn Arbeitnehmer den Prozess gewinnen, sollen sie nicht mehr wie bisher das Recht auf Weiterbeschäftigung haben. Sondern eine Abfindung erhalten.

In der Schweiz ist kündigen viel leichter, und man kann unfähiges Personal loswerden



Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hält es für angebracht, dagegen zu Felde zu ziehen. DGB-Chefin Yasmin Fahimi sprach von einem „fatalen Zeichen“ und bezweifelte, dass das Ganze verfassungskonform sei.



Derweil finden die Arbeitgeber: Das geht nicht weit genug. Sie wollen Personal auch unterhalb der 186 000-Euro-Gehaltsgrenze leichter kündigen. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), regte an, „weitere Einkommensgruppen“ einzubeziehen. Schützenhilfe kommt von der FDP. Ein „flexiblerer Kündigungsschutz wäre hilfreich“, sagte Generalsekretär Martin Hagen der BSZ. Stattdessen begnüge sich die Koalition „mit Klein-Klein“.



Im Nachbarland Schweiz können Unternehmen über solche Debatten nur kichern. Dort können Bosse Underperformer in ihren Firmen ganz einfach kündigen. Es gelten Ausnahmen, etwa im Fall von Schwangerschaft oder Krankheit. Und es müssen Fristen gewahrt werden.

(Waltraud Taschner)

