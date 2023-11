Möglicher Missbrauch bei Bruderschaft verjährt

Die Staatsanwaltschaft Würzburg wird nicht zu Missbrauchsvorwürfen innerhalb der ökumenischen Kommunität der Christusträger Bruderschaft ermitteln. Die möglichen Taten seien verjährt oder bereits justiziell behandelt worden, teilte die Behörde am Montag mit.



Die Bruderschaft hat ihren Sitz im Spessartort Triefenstein am Main (Landkreis Main-Spessart). Anfang Oktober hatte die Gemeinschaft einen Bericht veröffentlicht, laut dem eine Führungsperson viele Jahre andere Brüder sexuell missbraucht hat.



Der damalige erste Prior soll sich zwischen 1963 bis 1995 an mindestens acht Brüdern vergangen haben, darunter mindestens einem noch nicht volljährigen. Neben dem damaligen Prior gibt es drei weitere Verdächtige, die nicht mehr zur Bruderschaft gehören.



Eine von der Bruderschaft beauftragte Expertenkommission hatte ein ausgeklügeltes Missbrauchssystem unter dem Dach der Gemeinschaft aufgedeckt, die 1961 in Hessen gegründet wurde. Im Kloster Triefenstein hat die Bruderschaft seit 1986 ihre Heimat. (Angelika Resenhoeft, dpa)