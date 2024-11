Schwarz-Grün im Bund? Nicht mit Markus Söder

CSU-Chef Markus Söder hat nach dem Grünen-Parteitag seine Absage an eine mögliche Koalition aus Union und Grünen im Bundestag untermauert. "Schwarz-Grün ist für uns keine Option", sagte der bayerische Ministerpräsident in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".



Es brauche bei der Bundestagswahl einen echten Richtungswechsel. "Mit den Grünen geht es halt weiter so." Der Stil des Grünen-Parteitags sei "ein bisschen Selbstbeweihräucherung" gewesen, es habe aber keine echten Lösungsansätze gegeben.

"Alter Essig in vielleicht neuen Schläuchen"

Söder sagte, auch Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) habe zuvor gesagt, mit diesen Grünen gehe es nicht. "Jetzt hatte man gehofft, das ändert sich". Die zwei neuen Parteivorsitzenden, "die keiner kennt und die auch keinen Einfluss haben auf die Realität, die sind vielleicht neu. Aber Frau Baerbock, Herr Habeck, das sind alles die gleichen Gesichter", sagte der CSU-Chef mit Blick auf das Grünen-Spitzenduo aus Außenministerin Annalena Baerbock und dem auf dem Parteitag gekürten Kanzlerkandidaten Robert Habeck. "Das ist alter Essig in vielleicht neuen Schläuchen. Das wird nicht funktionieren."



Söder kritisierte: "Das sind die gleichen Grünen, die bei der Migration blockiert haben und die das Land wirtschaftlich in eine schlechte Lage manövriert haben." Er glaube, man tue sich in Deutschland keinen Gefallen, wenn man dies einfach verlängere. "Deswegen: Wir bleiben beim Nein zu Schwarz-Grün".

Zuvor hatten die Grünen bei ihrem Bundesparteitag in Wiesbaden Franziska Brantner und Felix Banaszak zu ihren neuen Vorsitzenden gewählt und Robert Habeck als "Kandidat für die Menschen in Deutschland, der das Zeug zu einem guten Bundeskanzler" habe, gekürt, also zum Kanzlerkandidaten. (Sascha Meyer, dpa)