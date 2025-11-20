Politik

Spitze des bayerischen BSW-Landesverbands im Konflikt: Klaus Ernst weist die Vorwürfe von Co-Landesvorsitzender Irmgard Freihoffer und weiteren Vorstandsmitgliedern zurück. (Foto: dpa/Daniel Löb)

20.11.2025

Streit in bayerischem BSW-Vorstand: Ernst unter Beschuss

Dass es in Parteien mal Krach gibt, ist nicht unüblich. Das, was sich im bayerischen Ableger von Sahra Wagenknechts BSW abspielt, hat es aber in sich

Der bayerische Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) wird von einem heftigen internen Streit erschüttert. Dies gipfelt nun in einem öffentlichen Angriff der Co-Landesvorsitzenden Irmgard Freihoffer und zweier weiterer BSW-Landesvorstandsmitglieder auf den Co-Landesvorsitzenden Klaus Ernst. Der weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Grund für die Eskalation des Konflikts in der bayerischen Parteispitze sei ein aus ihrer Sicht unrechtmäßiger Beschluss des Landesvorstands, Wahlen im Bezirksverband Oberpfalz de facto zu annullieren und Neuwahlen durchführen zu lassen, teilten Freihoffer, die stellvertretende Landesvorsitzende Ute May sowie das Landesvorstandmitglied Stefan Scheingraber per Pressemitteilung mit.

Parteivize beklagt „Klima der Angst und Einschüchterung“

Ernst wolle den dortigen Bezirksvorsitzenden Scheingraber „auf diese Art loswerden“, sagte Freihoffer. „Ihm nicht genehme, kritische Stimmen sollen durch Parteiausschlussverfahren oder auf andere Weise zum Verstummen gebracht werden.“ Vize-Landeschefin May sagte der Mitteilung zufolge: „Bei Landesvorstandssitzungen herrscht ein Klima der Angst und Einschüchterung.“

Insbesondere werfen die drei Vorstandsmitglieder Ernst vor, den Zugang zu Kontaktdaten von Mitgliedern und Unterstützern als Macht- und Disziplinierungsinstrument zu missbrauchen. Während Ernst selbst Zugang habe, verweigere er diesen den Verantwortlichen in einigen Bezirken, etwa in der Oberpfalz. „Das ist parteischädigendes Verhalten, denn damit behindert er massiv den Parteiaufbau und die Vorbereitung der Kommunalwahlen“, klagten Freihoffer, Scheingraber und May. Auch Mitgliederaufnahmen verliefen völlig intransparent. Die drei haben demnach zusammen mit 24 weiteren bayerischen BSW-Parteimitgliedern inzwischen das Schiedsgericht der Partei angerufen.

Ernst nennt Vorwürfe „haltlos“

Ernst wies sämtliche Vorwürfe zurück. „Die Behauptungen, ich würde Personen ‚hinausdrängen‘ oder parteiinterne Verfahren missbräuchlich beeinflussen, sind haltlos“, teilte er auf Anfrage mit. „Der Landesvorstand verfolgt ausschließlich das Ziel, den Bezirksverband Oberpfalz – wie alle anderen Bezirksverbände in Bayern – rechtssicher zu gründen.“ Hintergrund sei ein formaler Fehler bei der ursprünglichen Einladung zur Bezirksgründung. „Um die spätere Anerkennung durch die Wahlbehörden sicherzustellen, muss die Versammlung satzungs- und gesetzeskonform wiederholt werden. Dies ist ein normaler, in Parteien üblicher Vorgang und hat keinerlei persönliche Dimension“, sagte Ernst. Und er habe in diesem Prozess auch niemanden benachteiligt oder bevorzugt.

Weiterhin teilte Ernst mit: „Insbesondere weise ich den Vorwurf zurück, ich hätte Zugriff auf Mitgliederdaten genutzt oder verweigert.“ Die Verwaltung von Mitgliederdaten und Mitgliedsaufnahmen liege satzungsgemäß beim Bundesverband und nicht bei einzelnen Landesvorstandsmitgliedern.“ (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll auch nach Syrien abgeschoben werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!