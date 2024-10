Trans-Frau Ganserer tritt nicht erneut für Bundestag an

Die Nürnberger Grünen-Abgeordnete Tessa Ganserer wird nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Die Entscheidung sei unabhängig von parteiinternen Entwicklungen gefallen, teilte die transgeschlechtliche Politikerin mit.



Sie sei in ihrem Mandat voll und ganz aufgegangen. "Es hat mich einerseits erfüllt, andererseits aber auch stark vereinnahmt und der menschenverachtende Hass, der mir nicht wegen meiner politischen Inhalte, sondern aufgrund meines Seins entgegengebracht wurde, ist mir gewaltig an die Nieren gegangen."



Für sie sei immer klar gewesen, dass es ein Amt auf Zeit sei und sie nicht bis zur Rente im Parlament sitzen wolle. Es solle ein Leben nach der Politik für sie geben - Details nannte die 47-Jährige in ihrer ausführlichen Erklärung aber nicht. Ganserer war 2021 in den Bundestag gewählt worden und davor acht Jahre lang Abgeordnete im bayerischen Landtag. (Simon Sachseder, dpa)