Söder stürzt in Umfrage ab - auch seine Partei verliert deutlich an Zustimmung

Diese Umfrage dürfte so manchem in der CSU-Zentrale Sorgen bereiten: Laut einer Umfrage sind die Bayern mit ihrem Ministerpräsidenten so unzufrieden wie noch nie: Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die „Augsburger Allgemeine“ sind derzeit 54 Prozent der Menschen in Bayern unzufrieden mit der Arbeit von Markus Söder, 39 Prozent geben sogar an, „sehr unzufrieden“ mit seinem Wirken zu sein. Nur 36 Prozent stellen dem CSU-Chef ein gutes Zeugnis aus, der Rest ist unentschlossen.

Der Zeitung zufolge ist dies ein Tiefpunkt: Seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2018 waren nie mehr Menschen unzufrieden mit Söders Arbeit.

10 Prozentpunkte weniger

Der Verlauf der Umfragewerte zeigt laut „Augsburger Allgemeinen“ zudem, dass die Zustimmungswerte des Christsozialen seit Anfang März massiv eingebrochen sind. Im Vergleich zur Auswertung im März ist der Anteil der Zufriedenen demnach um 10 Prozentpunkte abgestürzt, der Anteil der Söder-Kritiker dagegen um 11 Prozentpunkte gestiegen. Zwischen Oktober 2023 und März 2025 waren die Menschen im Freistaat mehrheitlich zufrieden, das änderte sich den Angaben zufolge in den vergangenen Wochen.

Auch bundesweit verlor die Union diversen Umfragen zufolge massiv an Zustimmung. Als Ursache gilt der Kurswechsel der Union bei der Schuldenbremse. Obwohl viele Ökonomen schuldenfinanzierte Investitionsprogramme für die Sanierung und den Bau von Straßen, Schienen, Schulen, Kitas, den sozialen Wohnungsbau und anderen öffentlichen Bereichen für sinnvoll erachten, hatten CDU und CSU diese lange Zeit abgelehnt. Am Ende stimmte die Union im Bundestag allerdings dafür – dies legen viele Söder und vor allem CDU-Chef Friedrich Merz als Wortbruch aus.

Viele Menschen werden von Infrastrukturprogramm profitieren

Auch die CSU als Partei verliert derweil in Umfragen zur Landtagswahl an Zustimmung, lag zuletzt aber immerhin noch bei 39 Prozent. Markus Söder selbst sagte am Donnerstag, dass er schwache Umfragewerte zwar ernst nehme - „aber ich mache mir da nicht die großen Sorgen".

Tatsächlich dürfte so mancher Wähler spätestens dann seien Meinung ändern, wenn wegen der Milliarden aus dem Infrastrukturpaket endlich die vergammelte örtliche Schule aufgepeppt oder die wichtigste Zufahrtsstraße saniert wird. Zudem hat der CSU-Chef mehrfach bewiesen, dass er rasch wieder an Popularität gewinnen kann. (till)