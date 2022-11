Unnötige Corona-Maßnahmen: Wo bleibt die Entschuldigung?

Corona-Maßnahmen fallen derzeit schneller als die Blätter von den Bäumen. Erst verkündete Ministerpräsident Markus Söder das Ende der Isolationspflicht, jetzt spricht er vom baldigen Aus der Maskenpflicht im ÖPNV. Auch die Impfpflicht im Gesundheitsbereich soll Ende des Jahres auslaufen. Sie bringe mehr Schaden als Nutzen. Dabei pochte Söder im Frühjahr noch auf eine allgemeine Impfpflicht: „Ohne Impfen keine Freiheit.“



Andere Corona-Hardliner griffen zu noch drastischeren Worten. Weltärztebundchef Frank Ulrich Montgomery sprach von der „Tyrannei der Ungeimpften“, Karl Lauterbach (SPD), damals noch nicht Gesundheitsminister, sah „das ganze Land in Geiselhaft dieser Menschen“. Wer Zweifel an den Impfstoffen mit Notfallzulassung hatte, wurde durch die 2G-Regelung vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, beruflich benachteiligt und als Verschwörungstheoretiker*in diffamiert.

Statt belastbare Daten zu erheben, wurde nach Bauchgefühl auf die vermeintlich Schuldigen eingedroschen

Natürlich herrschte zu Beginn der Krise große Unsicherheit. Doch statt belastbare Daten zu erheben, wurde nach Bauchgefühl auf die vermeintlich Schuldigen eingedroschen. Erst im Sommer kam der Corona-Expertenrat der Bundesregierung zu dem Ergebnis, dass die 2G- und 3G-Zugangsbeschränkungen keinen messbaren Nutzen hatten. Selbst die Notwendigkeit von Lockdowns, die auch viele geimpfte Menschen ihre Existenz gekostet haben, wurde laut Universität Würzburg wegen Falschberechnungen überschätzt.



Besonders hart trafen die Vorverurteilungen Kinder. Sie seien die „Treiber der Pandemie“, hieß es lange. Die Folge: dauerhafte Kita- und Schulschließungen, die laut Robert Koch-Institut vielfach zu Angsterkrankungen geführt haben. Was berufstätige Eltern oder Alleinerziehende damals durchgemacht haben, lässt sich nur erahnen. Heute nennt Lauterbach die Schließungen „definitiv medizinisch nicht angemessen“.



Entschuldigen will er sich nicht. Auch andere Wortführer, darunter Söder, äußerten bisher kein Wort des Bedauerns. Andere Länder sind da weiter: In Frankreich entschuldigten sich führende Fachleute für die harten Regeln in Schulen und Altenheimen. In der kanadischen Provinz Alberta bat die Premierministerin wegen der Diskriminierung Ungeimpfter um Verzeihung. Schritte zur Versöhnung, auf die man hierzulande noch wartet.