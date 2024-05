Weniger Schnellladesäulen und B10 statt E5

Verbrenner-Fans wird das wenig freuen: Der Jet-Mutterkonzern und Ölgigant Phillips 66 aus Houston/Texas hat den Verkauf sämtlicher Jet-Tankstellen in Deutschland und Österreich angekündigt. Wenn das Realität wird, fallen in Deutschland 815 und in Österreich 154 Jet-Standorte weg. Jet-Tankstellen sind wegen ihrer vergleichsweise günstigen Preise beliebt. Phillips-66-Vorstandschef Greg C. Garland handelt offenbar auf Druck des Hedgefonds Elliot. Dieser will Betriebskosten senken und eine Konzentration von Phillips 66 auf das Raffineriegeschäft erreichen. Denn tatsächlich wird mit Benzin an Tankstellen relativ wenig Geld verdient.



Die Tankstellen erzielen nur noch rund 20 Prozent ihres Gesamtumsatzes mit dem Verkauf von Benzin und Diesel. 60 Prozent machen sie dagegen mit Fast Food, dem Verkauf von Zigaretten, Getränken oder Zeitschriften. Der Rest sind Zusatzleistungen wie Autowäsche oder Reifen wechseln. Sogar Friseurdienstleistungen werden mittlerweile an Tankstellen angeboten, oft auch Paketabgabe.

2040 gibt es wohl noch 35 Millionen Verbrenner

Laut Zentralverband des Tankstellengewerbes (ZTG) gibt es in Deutschland derzeit rund 14.440 Tankstellen, rund 2500 davon in Bayern. Beim ZTG geht man davon aus, dass die Zahl der Tankstellen in Deutschland mittelfristig zurückgehen wird, allerdings nicht wegen der wachsenden Elektromobilität. Es werde noch sehr lange einen hohen Bestand an Verbrennerfahrzeugen geben, im Jahr 2040 wohl noch bis zu 35 Millionen Pkw. „Was den Betrieb von Tankstellen erschwert, sind die in den letzten Jahren stark gestiegenen Kosten, insbesondere bei Personal und Energie – und darüber hinaus ganz allgemein der Personalmangel“, sagt ZTG-Geschäftsführer Jürgen Ziegner. Dadurch würden immer mehr Stationen unrentabel.



Wenn eine Tankstelle geschlossen wird, entsteht dort nicht zwangsläufig ein E-Ladesäulenpark. Entweder wird sehr schnell ein Abriss und ein Neubau für Wohn- oder Geschäftsgebäude vorgenommen, oder es bleibt eine Brache. Denn wo es sich lohnt und vor allem technisch machbar ist, werden bereits heute Schnellladesäulen an Tankstellen gebaut.



Damit sich der Tankstellenbetrieb lohnt, fordert Ziegner, die Vorgabe abzuschaffen, generell an Tankstellen Schnellladesäulen aufzustellen. Hilfreich wäre laut Ziegner auch die Abschaffung der Auflage, dass alle Tankstellen Super E5 anbieten müssen. „Heute vertragen fast alle Benziner E10“, so Ziegner. Ohne E5 würden Kapazitäten frei für umweltschonendere Kraftstoffe, etwa aus altem Speiseöl (HVO 100), und für Diesel B10, dem bis zu 10 Prozent Biodiesel beigemischt werden – üblich sind 7 Prozent. Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wünscht sich mehr Förderung für umweltfreundliche Kraftstoffe. Entscheiden muss das aber der Bund. (Ralph Schweinfurth)