Zehn Fragen an: Michael Ruoff, neuer Vorsitzender der Bayern-FDP

1 Welche kleinen Dinge des Alltags können Sie glücklich machen?

Ein frisch gebrühter Espresso mit goldbrauner Crema.



2 Wie motivieren Sie sich, wenn mal alles schiefläuft?

Meine fünf Kinder schenken mir Halt.



3 Welche menschliche Eigenschaft fordert Ihnen am meisten Respekt ab?

Hartnäckigkeit.



4 Gibt es für Sie noch einen großen unerfüllten Lebenswunsch?

Es gibt ein paar hohe Gipfel, die ich gerne noch besteigen würde, beispielsweise den Großglockner.



5 Wie entspannen Sie sich nach einem langen Arbeitstag?

Ein frischer Salat und ein kleines Stück Fleisch oder Fisch – dazu was zum Lachen, zum Beispiel die heute-show.



6 Ihre Lieblingslektüre?

Der Ökonomie-Podcast Feld & Haucap.



7 Welchen Luxus gönnen Sie sich hin und wieder?

Eine Kurzreise zu zweit mit meiner Frau ohne die Kinder.



8 Wie stellen Sie sich einen perfekten Urlaub vor?

Morgens eine Tour mit dem Rennrad, mittags ein Weißbier, nachmittags Entspannung am Meer oder Pool, dann Abendessen mit Familie und Freunden.



9 Was würden Sie einem jungen Menschen gern mit auf den Weg geben?

Versuche immer, möglichst viel von dem zu tun, für das du brennst und dich richtig begeistern kannst.



10 Welche Persönlichkeit aus Ihrem Umfeld hat Sie am meisten beeindruckt?

Meine Großtante. Sie war eine meinungsstarke und gradlinige Person und sie war ein gläubiger Mensch.