Bauen, Sanieren, Gestalten und Genießen

Vom 12. bis zum 16. März 2025 präsentiert die Internationale Handwerksmesse (IHM) auf dem Messegelände München die Expertise und Innovationskraft des Handwerks. Gemeinsam mit den Messen „Handwerk & Design“, FOOD & LIFE sowie „Garten München“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Angebot zum Entdecken, Erleben und Einkaufen.

Ein Ticket für vier Messen: Neben dem Schwerpunkt Bauen, Sanieren und Modernisieren in den Hallen C1 und C2 bildet die IHM die Bereiche Wohnen, Einrichten und Küchen in der Halle B2 ab. Zeitgleich findet in den Hallen B1, B3 und C3 das Messetrio aus Handwerk & Design, FOOD & LIFE sowie die Garten München statt. Somit erstreckt sich die Angebotsvielfalt der Messen über sechs Hallen.

Auf der Internationalen Handwerksmesse geben Aussteller aus über 60 verschiedenen Gewerken und Branchen Einblick in die hohe Qualität und die Innovationskraft ihres Handwerks. Hier kommen alle auf ihre Kosten, die vor einem Hausbau stehen, mittendrin sind oder Vorhandenes sanieren, modernisieren oder einrichten wollen. Besucherinnen und Besucher können das Handwerk live vor Ort erleben und sich unabhängig und individuell beraten lassen.

Eine Vielzahl an Unternehmen und die passende Beratung rund um die Themen Bauen, Sanieren und Modernisieren erhalten Besucherinnen und Besucher, wie bereits kurz erwähnt, in den Hallen C1 und C2. Neben Solarausbau, nachhaltiger Energieversorgung und E-Mobilität stehen Innen- und Außenausbau sowie Holzbau im Fokus. Im Forum DAS HAUS werden thematisch passende Fachvorträge angeboten.

Das Thema Nachwuchs im Handwerk und Förderung von neuen Ideen ist auch in diesem Jahr wieder von besonderer Bedeutung. Die Sonder- und Aktionsschau YoungGeneration bietet Berufseinsteigern die Möglichkeit, verschiedene Handwerksberufe kennenzulernen und direkt praktisch auszuprobieren. Über 20 Gewerke präsentieren spannende Ausbildungsangebote – es wird gehämmert, gebacken und genäht, gebogen, geschraubt und verziert.

Auch die Sonderschau INNOVATION GEWINNT! zeigt die Vielfalt und Kreativität des Handwerks. Hier erhalten zwölf ausgewählte Aussteller, die durch ihren Erfindergeist besonders hervorstechen, eine eigene Präsentationsfläche. Zu entdecken gibt es Neuheiten und Innovationen, die den (Handwerks-)Alltag verbessern. Beide Sonderflächen befinden sich in Halle C1.

Im Bereich Wohnen, Einrichten und Küche in Halle B2 werden handgefertigte Möbel, Dekoration, Accessoires und Küchen angeboten, die für Langlebigkeit und Qualität stehen. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Themenfläche „Gute! Nacht“, auf der sich alles um gesunden und erholsamen Schlaf dreht.

Mitte März steht natürlich auch der Frühling schon vor der Tür. Neue Impulse für die Gartengestaltung und das Wohnzimmer im Freien bietet die Garten München. In Halle C3 dreht sich alles um Gartenaccessoires, außergewöhnliche Gartengestaltung oder komfortable Outdoor-Möbel für laue Sommernächte. Ein Highlight in diesem Jahr ist die BBQ-Area, auf der sich ausgewählte Grillhersteller präsentieren und Neuheiten anbieten. Auch der Treffpunkt „Mein schöner Garten“ zieht mit Vorträgen und Livepräsentationen des Floristikfachverbands jährlich viele Besucher an. Höhepunkt sind die herausragenden Kreationen beim Nachwuchs-Floristen-Wettbewerb Heinz-Czeiler-Cup, bei dem zu einem vorgegebenen Thema die schönsten Sträuße und Gestecke entstehen.

Besondere Unikate, Hingucker und zeitgenössischen Schmuck gibt es nur wenige Schritte weiter in der Halle B1: Die Handwerk & Design präsentiert Kunsthandwerk und Design auf hohem Niveau. Die Highlights sind die drei renommierten Sonderschauen EXEMPLA münchen, SCHMUCK münchen und TALENTE münchen – Meister der Zukunft. Organisiert von der Handwerkskammer für München und Oberbayern, müssen Bewerberinnen und Bewerber der SCHMUCK münchen und TALENTE münchen erst eine Fachjury und Kuratoren überzeugen. Wer diese Hürden nimmt, wird belohnt: Die innovativsten Arbeiten werden Fachleuten und Interessierten aus aller Welt präsentiert.

Im Anschluss lässt sich der Messetag perfekt auf der FOOD & LIFE ausklingen. Ob Brot- und Backwaren, Wein, Bier und Spirituosen, Fleisch, Gemüse oder Kräuter: In Halle B3 auf dem Messegelände erfahren die Besucher, wie vielfältig und kreativ regionale Produkte verwendet werden können. Dabei steht nicht nur der Geschmack im Mittelpunkt, sondern auch die Menschen, die mit Leidenschaft und Fachwissen die regionale Wertschöpfung vorantreiben. Sie zeigen, wie nahe uns die kulinarischen Schätze unserer Heimat sind.

Nach der erfolgreichen Premiere auf der FOOD & LIFE im Herbst wird es auch bei der kommenden Ausgabe wieder kulinarische Entdeckungstouren mit dem Weis(s)en Stadtvogel geben. Die exklusiven Rundgänge führen zu ausgewählten Stationen, an denen außergewöhnliche Köstlichkeiten probiert werden können. Dabei erhalten die Teilnehmer spannende Einblicke in die Herstellung und die Geschichten hinter den Produkten. Die Verkostungen bieten zahlreiche Gaumenfreuden und machen den Rundgang zu einem besonderen Erlebnis für alle Sinne. Tickets sind für 10 Euro pro Person auf der Website des Weis(s)en Stadtvogels erhältlich. Wer teilnimmt, erhält zudem ein kostenloses Tagesticket für die FOOD & LIFE am Tag der Tour.

Ein süßes Highlight gibt es am Freitag, dem 14. März, mit der beliebten „Tortengala“: Die Konditoren-Innung Bayern und die Münchner Meisterschule für das Konditorenhandwerk präsentieren rund 250 kunstvolle Tortenkreationen. Diese Meisterwerke aus Schokolade, Marzipan, Nougat und Creme können bei einer großen Tombola gewonnen werden. Lose für 6 Euro sind am Stand B3.780 erhältlich, der Erlös kommt sozialen Zwecken zugute. (Friedrich H. Hettler)



