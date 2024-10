Medienbranche als Vorreiter in der digitalen Transformation

Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. fordert eine stärkere Vermittlung von Digitalkompetenzen in Unternehmen. „Um die Vorteile der digitalen Transformation zu nutzen, müssen unsere Unternehmen innovativ aufgestellt sein. Die Medienbranche hat sich aufgrund des veränderten Konsumverhaltens bereits früh mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung befasst und eine Vorreiterrolle eingenommen. Daher widmet sich unsere vbw Umfrage ‚Aufbau von Digitalkompetenz in Medienunternehmen‘ der Rolle der Medienbranche als digitale Pioniere in der Unternehmenslandschaft. Klar ist: Um die digitale Transformation branchenübergreifend zu meistern, brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz in den Unternehmen. So muss digitales Wissen auch in der Breite verfügbar sein, um Firmen und ihre Angestellten digital rundum zu rüsten“, so vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Bei der Befragung der Medienunternehmen Mediengruppe Pressdruck, Antenne Bayern, Bayerischer Rundfunk, Hubert Burda Media und Ringier aus den Bereichen Print-, TV-, Radio, Hörfunk- und Onlinemedien wurden im Rahmen von 18 Interviews konkrete Maßnahmen identifiziert, die die Digitalkompetenz der genannten Firmen nachhaltig gestärkt haben. „Wichtig ist neben der Stärkung der Digitalisierungskompetenz auch mittelfristig die Transformationskompetenz – also die Integration von digitalen Geschäftskonzepten – bei Unternehmen zu fördern. Ein solcher Wissenstransfer funktioniert mit sogenannten „Wissensplattformen“ als zentrale Datenbanken und, noch wichtiger, über den direkten Austausch von Mitarbeitenden über Abteilungsgrenzen hinaus. Wichtig ist zudem, Mitarbeitende von Anfang an einzubinden. Dies hat dazu beigetragen, dass die digitale Transformation bei den befragten Medienunternehmen gemeinsam erfolgreich gestemmt wurde“, erklärt Brossardt.

„Die Ergebnisse bestärken uns in der Auffassung, dass eine zukunftsfeste Aufstellung von Unternehmen – auch außerhalb der Medienbranche - nur dann funktioniert, wenn Digital- und Transformationskompetenzen flächendeckend und bereichsübergreifend vermittelt und aufgebaut werden. Nur so schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass unsere Unternehmen sich als digitale Pioniere positionieren und auch zukünftig wettbewerbsfähig bleiben“, erläutert Brossardt abschließend.

