Einziges Projekt aus Bayern: Tech Incubator aus Nürnberg gewinnt

Der Zollhof – Tech Incubator hat sich im bundesweiten "Exist Leuchtturmwettbewerb Startup Factories" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) aus über 400 Interessenten als einer von zehn Preisträgern und einziges Projekt aus Bayern durchgesetzt. Damit werden 30 Millionen Euro für Unternehmertum und Start-ups am Standort mobilisiet. In einer feierlichen Preisverleihung durch Bundesministerin Katherina Reiche (CSU) wurden nun die vielversprechendsten Konzepte ausgezeichnet. Mit der Zoho Factory soll ein entscheidender Beitrag zur Skalierung des deutschen Startup-Ökosystems geleistet werden.

Die Zoho Factory kann auf 20 Millionen Euro privates Kapital setzen, ergänzt durch die fünfjährige Bundesförderung von bis zu 10 Millionen Euro. Das Besondere: Über 20 lokal verwurzelte Unternehmer und Investor aus Nordbayern, darunter der FlixBus-Gründer Daniel Krauss, US-Investor Albert Wenger und Philanthropin Suzanne Danzinger, beteiligen sich finanziell an dem Vorhaben. Eine weitere zentrale Rolle kommt den Kooperationen mit Universitäten zu: sogenannte “Factory Labs” werden an der FAU Erlangen-Nürnberg, der Universität Würzburg, der Universität Bayreuth sowie der Hochschule Coburg eingerichtet. Weitere Standorte entstehen an sieben europäischen Universitäten, unter anderem in Paris und Madrid.

Die Zoho Factory verfolgt das Ziel, wissenschaftliche Exzellenz konsequent in wettbewerbsfähige Unternehmensgründungen zu überführen. Durch ein gezieltes Unterstützungsangebot sollen sowohl die Anzahl als auch die Qualität wissensbasierter Ausgründungen signifi kant gesteigert werden. Das neue Leistungsportfolio umfasst drei Säulen. So sollen durch Stipendien deutlich mehr unternehmerische Talente befähigt werden, selbst zu gründen. Darüber hinaus wird der erste fränkische Venture Fund ins Leben gerufen, um die nachhaltige Wachstumsfi nanzierung frühphasiger Startups zu fördern. Durch den Aufbau eines hochmodernen TechSpace entsteht Zugang zu technischer Infrastruktur auf Spitzenniveau – nicht nur für Startups. Auch etablierte Unternehmen können dort eigene Innovationen vorantreiben - ganz im Sinne eines offenen Innovationsökosystems. Mit Siemens Energy, der Sparkasse Erlangen und dem Fraunhofer IISB konnten hierfür strategisch bedeutende Partner gewonnen werden.

In den kommenden fünf Jahren soll so ein führender Standort für technologiegetriebene Ausgründungen entstehen – mit messbarem Impact für Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Wertschöpfung. Benjamin Bauer, CEO des Zollhof blickt zuversichtlich in die Zukunft: “Mit der Zoho Factory schaffen wir das größte Startup-Vorhaben, das es in Nordbayern je gegeben hat. Innerhalb eines Jahres haben wir ein Momentum und ein Commitment in der Region aufgebaut, das uns enormen Rückenwind für die kommenden Jahre gibt. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben und freue mich nun darauf, mit allen Factory-Standorten einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland als international anerkannte Startup-Schmiede zu leisten.“

Bayerns Ministerpräsident und Schirmherr der Zoho Factory, Markus Söder (CSU), ergänzt: „Bayern ist Start-up-Land! Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung der Startup Factories und bis zu 10 Millionen Euro Fördermittel vom Bund. Wir sind der ‚Place to be’ für moderne Firmen. In Franken entsteht ein Hightech-Hotspot für junge Gründer. Das ist ein Gewinn für die Region und ganz Bayern. Innovation und mutige Ideen sind die Grundlage unseres künftigen Wohlstands. Deshalb investieren wir mit der Hightech Agenda Bayern insgesamt sechs Milliarden Euro in Forschung und Technologie. Mit dem Superrisikokapitalfonds und einem Hebel von über einer Milliarde Euro fördern wir insbesondere auch Start-ups. Gute Ideen aus Bayern sollen auch zu guten Arbeitsplätzen in Bayern werden. Wir setzen auf Zukunft. Bayern ist und bleibt Gründerland Nummer 1.“

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hebt die Bedeutung des Erfolgs hervor: „Der Zollhof Tech Incubator hat in wenigen Jahren gezeigt, welches unglaubliche unternehmerische Potenzial in unserer Stadt steckt – nun trägt unser Engagement bundesweit Früchte. Mit der Förderung als ‚Startup Factory‘ wird Nürnberg als Innovationsmotor im Süden Deutschlands weiter gestärkt. Das ist ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts. Die Stadt Nürnberg hat von Beginn an hinter dem Zollhof Tech Incubator gestanden und den Umbau des Zollhof-Gebäudes mit zwei Millionen Euro gefördert. Ich danke allen Partnerinnen und Partnern, die an diesem Erfolg mitgewirkt haben und gratuliere dem gesamten Team des Zollhof Tech Incubator herzlich zum Erfolg im Wettbewerb. Er zeigt eindrucksvoll, wie wir durch gemeinsames Handeln den Wirtschaftsstandort Nürnberg weiter voranbringen.“

(BSZ)

Zollhof – Tech Incubator

We make entrepreneurship happen – das ist die Mission des Zollhof. Als einer der am schnellsten wachsenden Tech Inkubatoren Deutschlands hilft er sowohl jungen Startups als auch etablierten Unternehmen dabei, digitale Geschäftsideen auf das nächste Level zu heben. Damit ist er ein maßgeblicher Pfeiler des digitalen Ökosystems in der Region und darüber hinaus. Der Zollhof wurde 2017 gegründet und sitzt mit seinen 20 Mitarbeitenden in Nürnberg.