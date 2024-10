Erstes Mega-Berufsinformationszentrum in Bayern eröffnet

In München können sich Jugendliche wie Erwachsene nun im ersten "Mega-Berufszentrum" Süddeutschlands über Ausbildungen und Berufe informieren. Der Schwerpunkt des besonders großen Berufsinformationszentrums (BiZ) liege auf den Themen Digitalisierung, Transformation und moderne Berufswelt, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit.



Vergleichbare Konzepte gebe es in ganz Deutschland bislang nur drei Mal: in Hamburg, Frankfurt am Main und Düsseldorf, dort aber jeweils mit anderen Schwerpunkten. Das BiZ steht nicht nur Jugendlichen, sondern allen Erwachsenen offen, die sich beruflich neu orientieren wollen. (Franziska Groll, dpa)