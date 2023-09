Im Freistaat gibt's immer Strom fürs E-Auto

Freuen sich über die neue Lademöglichkeit in der Nürnberger Gartenstadt, die vor Kurzem in Betrieb genommen wurde (von rechts): Michaela Hack und Johannes Soellner vom Vorstand der Gartenstadt eG sowie Christopher Krug und Herbert Schneider von der N-ERGIE bei der offiziellen Inbetriebnahme der beiden N-ERGIE Ladepunkte in der Armin-Knab-Straße. (Foto: N-ERGIE/Andrea Rudolph)