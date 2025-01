In Fürth boomt die Wirtschaft

Die Wirtschaft in Deutschland befindet sich in einer Rezession – aber nicht in Fürth. „Wir haben hier so eine Art Sonderkonjunktur“, sagt Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD). Aktuell gibt es in der Kleeblattstadt eine Nachfrage nach Gewerbeflächen von insgesamt 151.000 Quadratmetern. Doch so viel Platz hat die Stadt derzeit nicht.



Im Gewerbegebiet Golfpark Atzenhof gibt es mit 120.000 Quadratmetern noch Raum für neue Ansiedlungen. „Dort wollen wir, wie in den vergangenen Jahren auch, resilienten Mittelstand ansiedeln“, erklärt Fürths Wirtschaftsreferent Horst Müller (CSU). Das sei angesichts der mittlerweile verdauten Insolvenzen von Grundig und Quelle mit Massenentlassungen der richtige Weg. Laut Müller gilt bei der weiteren Vermarktung der Gewerbeflächen das Prinzip „Nachhaltigkeit statt Beliebigkeit“. Anhand eines Kriterienkatalogs würden Interessenten ausgewählt, die die städtischen Anforderungen bezüglich Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Gewerbesteuerleistung und Umsatzentwicklung sowie Klimaschutz und ökologischem Wirtschaften erfüllen. Bis 2030 sollen alle Flächen vermarktet sein.

Eine Erfolgsgeschichte

Bisher schreibt der Golfpark eine Erfolgsgeschichte. In den letzten 20 Jahren haben sich dort Firmen mit 1500 Arbeitsplätzen angesiedelt. Nachdem sich die Stadt 2023 die letzten 12 Hektar umfassenden Freiflächen sowie 6,5 Hektar ökologisch hochwertige Grünflächen gesichert hat, startete 2024 die nächste Phase der Besiedelung mit dem Ziel, bis zu 1000 neue Arbeitsplätze zu schaffen.



Aktuell investiert die Vhf elektronik GmbH rund 15 Millionen Euro in einen Erweiterungsbau für 100 neue Arbeitsplätze. Die Franken Plastik GmbH errichtet aktuell auf 7500 Quadratmetern einen neuen Firmensitz. „Die hätten wir verloren, wenn wir ihnen kein Flächenangebot hätten machen können“, verdeutlicht der Oberbürgermeister. Die Golfpark Immo GmbH (Schredl & Bonetic) hat im Golfpark ihr sechstes Bürogebäude realisiert. „Insgesamt haben wir jetzt 25 Millionen Euro in neue Bürogebäude im Golfpark investiert. Zwar ist der Büromarkt derzeit schwierig, aber wir glauben an ihn“, verdeutlicht Firmenchef Wilhelm Schredl. Und am Fraunhofer Entwicklungszentrum Röntgentechnik erfolgte im Oktober 2024 der Spatenstich für einen Erweiterungsbau.

Über 100 Millionen Euro an privaten Geldern investiert

„Insgesamt wurden in den Golfpark bisher weit über 100 Millionen Euro an privaten Geldern investiert“, verdeutlicht Jung das Ansiedlungsgeschehen durch Unternehmen. Allen Firmen, die jetzt bei der anstehenden Erweiterung des Golfparks nicht berücksichtigt werden können, verspricht der Oberbürgermeister aber, dass in Fürth neue Gewerbegebiete realisiert werden – in der Main- und der Rezatstraße am Fürther Hafen sowie im Stadtteil Vach, wo bis 2010 der französische Autozulieferer Faurecia produzierte.



Angesichts des boomenden Golfparks war es für die Stadt Fürth goldrichtig, im Jahr 2006 den ehemaligen Flugplatz Fürth-Atzenhof vom Bund für 26 Millionen Euro zu erwerben und zum Gewerbegebiet zu entwickeln.

(Ralph Schweinfurth)