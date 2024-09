Münchner Sparkassenchef hört auf

Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse München hat dem Vorstandsvorsitzenden Ralf Fleischer eine Aufhebung seines Dienstvertrags angeboten. Diese sieht vor, dass Ralf Fleischer aufgrund einer koronaren Herzerkrankung zum 30. April 2025 den Vorstand verlässt. Als Nachfolger hat der Verwaltungsrat Bernd Hochberger ernannt. Nach den Vorschriften des Sparkassenrechts muss diese Entscheidung des Verwaltungsrats zur Rechtwirksamkeit abschließend noch durch den Stadtrat der Landeshauptstadt München bestätigt werden. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) dankt dem Vorstandsvorsitzenden: „Ich hätte gerne noch länger mit Ralf Fleischer zusammengearbeitet. Er hat unsere Stadtsparkasse sicher durch die schwierigen Jahre der Nullzinsphase gesteuert, modernisiert und gestärkt. Davon profitieren die Stadt, die Wirtschaft und alle Münchnerinnen und Münchner. Ich wünsche Ralf Fleischer alles Gute für seine Zukunft.“

Fokus auf Wachstum, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Effizienz

Ralf Fleischer (60) hatte den Vorstandsvorsitz der Stadtsparkasse München zum 1. Januar 2014 übernommen. Er steht für den Umbau des Geschäftsmodells, nachdem die EZB im Juni 2014 den Zinssatz der Einlagefazilität auf minus 0,1 Prozent gesenkt hatte. „Alle Beschäftigten haben mit ihrem Einsatz und Engagement dazu beigetragen, dass die Stadtsparkasse München stabil und modern aufgestellt ist. Ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Weg miteinander gegangen sind“, so Ralf Fleischer. Die Stadtsparkasse München hatte in die Standardisierung und Digitalisierung investiert, um die Kosten zu optimieren. Gleichzeitig sind die Eigenmittel deutlich gestiegen (31.12.2013: 1.377 Mio. Euro, 30.06.24: 2.324 Mio. Euro).

Ein Berufsleben in der Sparkassenfinanzgruppe

Ralf Fleischer hatte seine Laufbahn 1983 als Auszubildender in der Sparkasse Mülheim an der Ruhr begonnen. „Ich bin ein Kind der Sparkassenfinanzgruppe und wollte nie woanders arbeiten. Wir beraten Menschen bei Lebensentscheidungen wie zum Beispiel der Altersvorsorge oder dem Immobilienkauf. Unternehmen begleiten wir bei der Gründung, beim Wachstum oder in der Reorganisation und unterstützen so die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Für mich gibt es keinen schöneren Beruf.“ Weitere Stationen waren Vorstandsfunktionen in den Sparkassen Iserlohn, Hilden-Ratingen-Velbert sowie die Geschäftsführung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes.

Bernd Hochberger sichert Kontinuität

Bernd Hochberger ist seit 2012 Mitglied des Vorstandes der Stadtsparkasse München. Seine berufliche Karriere startete der gebürtige Augsburger 1998 bei der Roland Berger Strategy Consultants. 2004 wechselte er zur Stadtsparkasse München als Leiter des Unternehmensbereichs Strategische Planung. 2007 wurde er zum Generalbevollmächtigten ernannt und übernahm die Leitung des Unternehmensbereichs Treasury. 2010 folgte die Berufung zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bei der Stadtsparkasse München und 2012 dann zum Vorstandsmitglied bei Bayerns größter Sparkasse. (BSZ)