Neue Abgabe geplant: Bundesegierung bricht nächstes Versprechen

„Es kann nicht sein, dass beim Strompreis anstatt der versprochenen ‚Entlastung für alle‘ plötzlich eine zusätzliche ‚Abgabe für alle‘ kommen soll. Das wäre ein weiterer Nachteil für den Standort Deutschland. In der schwierigen wirtschaftlichen Lage können unsere Betriebe bei den ohnehin schon hohen Energiekosten nicht noch schlechter gestellt werden. Sie müssen mit wettbewerbsfähigen Energiekosten planen können“, betont Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages (BHT).

Er kommentiert damit Pläne der Bundesregierung, eine neue Abgabe für alle einzuführen, sobald die Reservekraftwerke an den Start gehen. Darüber berichtete Politico mit Verweis auf eine schriftliche Anfrage des Grünen-Abgeordneten Michael Kellner an das Bundeswirtschaftsministerium. „Das EU-Beihilferecht fordert im Fall eines Kapazitätsmarkts eine verursachergerechte Refinanzierung“, heißt es in der Antwort.

Hintergrund: Bis 2030 soll der Bau neuer Gaskraftwerke ausgeschrieben werden. Geplant sind 20 Gigawatt Gesamtreserveleistung. Die Kraftwerke sollen Strom produzieren, wenn es zu Dunkelflauten oder Preisspitzen kommt.

