Rekordumsatz von rund 360 Millonen Euro

Mit einem Umsatzrekord von rund 360 Millionen Euro schließt die NürnbergMesse das Jahr 2024 ab. „Damit haben uns unsere Kunden unser größtes Geburtstagsgeschenk zum 50jährigen Firmenjubiläum gemacht. Mit ihrer starken Beteiligung an unseren Messen, Kongressen und Events haben sie uns das bislang beste Jahr in unserer Unternehmensgeschichte beschert“, freut sich Messechef Peter Ottmann. Positiv ist auch die Tatsache, dass nach dem Corona-Tief sowohl Aussteller als auch Besucher wieder das persönliche Treffen schätzen. „Messen werden nicht mehr in Frage gestellt“, Ottmann bei der Jahrespressekonferenz in Nürnberg. Er freut sich, dass die Menschen wieder zu den Messen kommen, um Geschäfte zu machen. Denn in Zeiten von Videokonferenzen könnte man auch viel online erledigen. Doch Geschäfte macht man eben von Angesicht zu Angesicht.

Dennoch haben virtuelle Meetings in Kombination mit Messen ihren Sinn. Laut einer Studie des AUMA (Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der deutschen Wirtschaft) vermeidet ein Messebesuch fünf Geschäftsreisen. Das ist nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für Messegesellschaften wie die NürnbergMesse.

Diese übertrifft im Jahr 2024 mit dem Rekordumsatz nicht nur das turnusmäßig vergleichbare Messejahr 2022 mit 257 Millionen Euro deutlich, sondern auch die bisherige Rekordmarke von 315 Millionen Euro aus dem Messejahr 2018 vor Corona. Eine starke Nachfrage erlebten die weltweit 140 Veranstaltungen der NürnbergMesse Group mit ihren insgesamt 33.900 Ausstellern (Vorjahr: 28.153) und 1,56 Millionen Besuchern (Vorjahr: 1,28 Millionen) auf einer Nettofläche von 1,18 Millionen Quadratmetern (Vorjahr: 904.466).

Der neue Umsatzrekord im Jubiläumsjahr 2024 ist das Ergebnis einer starken Beteiligung an den Veranstaltungen der NürnbergMesse sowohl im Inland als auch im Ausland. So verzeichneten die beiden Tochtergesellschaften NürnbergMesse Brasil und die NürnbergMesse China ihre jeweils besten Unternehmensergebnisse.

Im Messezentrum Nürnberg fanden insgesamt 71 Veranstaltungen statt auf denen sich 23.800 Aussteller auf einer Nettofläche von 880.000 Quadratmetern vor 930.000 Besuchern präsentierten. Dabei setzten insbesondere die Eigen- und Partnerveranstaltungen im zweiten Halbjahr wie FACHPACK (+26 Prozent Aussteller), Chillventa (+20 Prozent Aussteller) und it-sa (+33 Prozent Besucher) starke Signale für ihre jeweiligen Branchen. Vor dem Hintergrund einer unverändert schwächeren Konjunktur in Deutschland profitierten die Fachmessen in Nürnberg von ihrer hohen internationalen Beteiligung mit einem Anteil von 51 Prozent an internationalen Ausstellenden. Insgesamt verzeichneten die Eigen- und Partnerveranstaltungen in Nürnberg ein Plus von 15 Prozent bei den Ausstellern, +19 Prozent bei der Nettofläche und +29 Prozent bei den Besuchern.

Akquisitionen sind Investitionen in die Zukunft

Mit dem Erwerb der WEKA Fachmedien GmbH zum 1. Januar 2025 stellt die NürnbergMesse wichtige Weichen für die Zukunft. Zusammen mit dem führenden Anbieter von Fachpublikationen, digitalen Plattformen und Events in den Bereichen Elektronik, Automatisierung sowie Informations- und Kommunikationstechnologie veranstaltet die NürnbergMesse seit über 20 Jahren die Leitmesse embedded world. Dieses erfolgreiche Ökosystem soll nun zukunftsorientiert weiterentwickelt werden, indem Messe- und Mediengeschäft noch stärker miteinander verzahnt werden. Ebenso zum neuen Jahr erwirbt die NürnbergMesse die ALTENPFLEGE, Europas größten und bedeutendsten Treffpunkt für die Pflegewirtschaft, vom Medienunternehmen Vincentz Networks. Damit erweitert die NürnbergMesse ihr Veranstaltungs-Portfolio um eine weitere Leitmesse und will vor dem Hintergrund des demografischen Wandels mit ihrem Cluster Sozialmessen weiter wachsen.

Fokus auf digitale Services und Nachhaltigkeit

Um ihren Kunden ein eindrucksvolles, aber gleichzeitig auch effizientes Messeerlebnis zu bieten, setzt die NürnbergMesse auf digitale Innovationen. 2024 wurde mit der Entwicklung einer neuen E-Commerce-Plattform begonnen, über die Kunden künftig Zugang zu einer großen Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen haben werden. Ebenso hält Künstliche Intelligenz (KI) künftig verstärkt Einzug auf dem Messegelände. Auf Veranstaltungen ermöglichen KI-gestützte Dienste die Live-Übersetzungen von Vorträgen in verschiedene Sprachen. Mit zahlreichen Initiativen arbeitet die NürnbergMesse weiter daran, den Messebesuch so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Zum Jahresstart 2025 führt sie beispielsweise auf allen ihren Veranstaltungen den Eco-Teppich ein, der wiederverwendet bzw. recycelt werden kann. Ihren Nachhaltigkeitsanspruch unterstreicht die Messegesellschaft, in dem sie erneut für ihr Umweltmanagementsystem ISO 14001 sowie für ihr Energiemanagementsystem ISO 50001 zertifiziert worden ist – und damit eine Vorreiterrolle in Messe-Deutschland einnimmt.

Neues Mitarbeitercenter NXT74

Die Entwicklung des Mitarbeitercenters NXT74, in dem bis Ende 2025 neue Arbeitswelten und Büros für die Belegschaft entstehen, schreitet planmäßig voran. Das Gebäude am Eingang Mitte wird energetisch saniert, nachhaltig modernisiert und barrierefrei gestaltet. Ziel ist es, das Gebäude durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifizieren zu lassen. Bis 2026 sollen dort rund 250 Mitarbeitende einen modernen Arbeitsplatz finden, die bislang an einem externen Zweit-Standort in Nürnberg-Langwasser tätig sind. Insgesamt beschäftigt die NürnbergMesse im Jahresdurchschnitt 1181 Mitarbeitende in der Group, davon 590 in der GmbH, darunter 38 Auszubildende, 19 DHBW-Studierende und 10 Trainees.

Ausblick 2025

Für 2025 stehen derzeit weltweit 140 Veranstaltungen im Messekalender, davon 76 in Nürnberg. Neuheiten sind unter anderem die BIOFACH America, die EUROGUSS in Mexiko, die Construlev in Brasilien sowie als Gastveranstaltung die Interlift (AFAG). Die Weltleitmesse der Aufzugsbranche wird durch den langjährigen Partner AFAG durchgeführt, der mittlerweile zehn Gastmessen im Messezentrum Nürnberg organisiert. Erstmals findet auch der Deutsche Sparkassentag am 21./22. Mai in Nürnberg statt, der als einer der größten wirtschafts- und finanzpolitischen Kongresse Europas gilt.

Aufgrund der positiven Anmeldestände für die Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2025 blickt die NürnbergMesse optimistisch ins neue Messejahr und erwartet einen Umsatz von rund 350 Millionen Euro.

(Ralph Schweinfurth)