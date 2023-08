Schwierige Phase für Start-ups

Trotz erschwerter Finanzierungsbedingungen für Start-ups sieht die Förderagentur Baystartup keinen Anlass für Untergangsstimmung. In allen Phasen seien die Finanzierungsrunden für Start-ups schwieriger geworden, sagte Baystartup-Chef Carsten Rudolph. "Man muss aber berücksichtigen, dass wir von einem sehr hohen und sehr komfortablen Niveau kommen."



In den vergangenen zwölf Jahren sei es kontinuierlich bergauf gegangen. "Die Wahrnehmung ist vielleicht deswegen vielleicht etwas dramatischer, als sie noch vor einigen Jahren gewesen wäre", sagte Rudolph. "Im Großen und Ganzen sieht es noch okay aus. Es hängt individuell vom einzelnen Start-up ab - ob es eine gute Idee hat, ein gutes Geschäftsmodell, Umsätze und Kunden."



In diesem Jahr häufen sich die Meldungen über Start-ups, die in Geldnot geraten oder sogar Insolvenz anmelden. Nach Rudolphs Einschätzung handelt es sich dabei in einigen Fällen um eine Art der Marktbereinigung: "In den vergangenen Jahren sind auch viele Start-ups finanziert worden, die nur eine reine Vision hatten, ohne wirkliches Geschäftsmodell", sagte der Baystartup-Geschäftsführer. "Von diesen Unternehmen streichen jetzt einige die Segel. Das ist ein völlig normaler Prozess."



Die Förderagentur wird nach eigenen Angaben vom Bayerischen Wirtschaftsministerium und anderen Sponsoren unterstützt.

(Carsten Hoefer, dpa)