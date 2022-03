Spargelsaison beginnt

Die bayerischen Spargelbauern haben am Montag auf dem Münchner Viktualienmarkt mit der Schrobenhausener Spargelkönigin Annalena Fischhaber ihre diesjährige Erntesaison eröffnet. Zu dem traditionellen Fototermin kam in diesem Jahr neben Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber auch Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU), der sich als Fan des regionalen Gemüses bezeichnete und beteuerte, die Stangen auch selbst schälen zu können.



Der erste Spargel ist zwar bereits gestochen, doch zum Monatsende ist nun mit größeren Erntemengen zu rechnen. Ende März und Anfang April treffen auch die meisten der für die Ernte benötigten Helfer ein, zum größten Teil aus Ost- und Südosteuropa. In den vergangenen Jahren hatte es hier wegen Corona teilweise Probleme gegeben. Der Spargel-Erzeugerverband Franken ging zuletzt davon aus, dass es dieses Jahr leichter sein werde.



Zudem spielt heuer auch das Wetter besser mit. Vergangenes Jahr war die Spargelernte in Bayern wegen des kalten Wetters im Frühjahr deutlich unterdurchschnittlich ausgefallen. Dieses Jahr herrschen nach einem milden Winter und viel Sonne im März sehr viel günstigere Voraussetzungen.



Dennoch ist auch der Spargel vom allgemeinen Preisanstieg wohl nicht ausgenommen. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer rechnet mit gutem Spargel bereits vor Ostern, aber zu einem etwas höheren Preis. Die Spargelanbauer machen dafür unter anderem höhere Lohnkosten verantwortlich. Im vergangenen Jahr hatte das knappe Angebot für relativ hohe Preise gesorgt. Die Saison für den Spargel endet traditionell im Juni.

(Christof Rührmair, dpa)