Erneut Titel verteidigt

BMW hat seinen Titel als größter Autoexporteur der USA verteidigt. Kein anderes Unternehmen habe 2021 Autos mit einem höheren Wert aus den USA exportiert, teilten die Münchner am Dienstag unter Berufung auf das US-Handelsministerium mit. Insgesamt geht es demnach um 257.876 Fahrzeuge mit einem Wert von 10,1 Milliarden Dollar (8,9 Milliarden Euro). Gebaut wurden sie im Werk Spartanburg in South Carolina. Größte Abnehmer waren China mit knapp einem Viertel und Deutschland mit einem Achtel der Autos.



Insgesamt baute BMW in Spartanburg im vergangenen Jahr 433.810 Autos der X-Reihen. Es ist das weltweit größte Werk der Münchner und brachte ihnen nun zum achten Mal in Folge den Titel des größten Autoexporteurs der USA ein.

(Christof Rührmair, dpa)