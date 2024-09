Weiß-blaue S-Bahnen für München

Die neuen Münchner S-Bahnen werden weiß-blau. Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und Hersteller Siemens haben das Design für die bestellten 90 Züge vorgestellt, die ab 2028 ausgeliefert werden.



Bislang sind die Züge, die jeden Tag Hunderttausende Menschen im Großraum München transportieren, rot. Die neuen S-Bahnen sollen erstmals auf der kompletten Länge von 200 Metern durchgängig sein und Platz für mehr als 1800 Passagiere bieten.



Auch wenn das Design von Rauten inspiriert ist: Die Farben der Züge orientieren sich nicht am hellblau der bayerischen Flagge, sondern den etwas dunkleren Tönen im Design der bayerischen Eisenbahngesellschaft.

"Modernste S-Bahn-Züge Deutschlands"

"Die neuen Münchner S-Bahnen zeigen künftig, wer hinter ihnen steht: der Freistaat Bayern, der mehr als zwei Milliarden Euro in dieses Projekt investiert", sagte Bernreiter. "Deshalb ist es nur konsequent, dass die modernsten S-Bahn-Züge Deutschlands im Design unserer Nahverkehrsmarke unterwegs sind."



Neben neuen Farben und Durchgängigkeit bekommen die neuen S-Bahnen diverse weitere Neuheiten. So soll ein durchgängiges LED-Band im oberen Bereich der Züge in der Farbe der jeweiligen S-Bahn-Linie leuchten, um die Unterscheidung zu erleichtern. Zudem sollen die Züge eine tageszeitabhängige Beleuchtung bekommen, USB-Steckdosen, WLAN, mobilfunkdurchlässige Fenster sowie eine Klimaanlage, die für Außentemperaturen bis 45 Grad ausgelegt ist. (Christof Rührmair, dpa)