Zinspolitik prägt Branche spürbar

Auch in diesem Jahr hat die EXPO REAL, die vom 7. bis 9. Oktober auf dem Gelände der Messe München stattfindet, ihre Teilnehmer in einer Onlinebefragung um ihre Einschätzung zur aktuellen Lage der Immobilienbranche gebeten. Insgesamt 516 Aussteller und Gäste der Messe haben sich an der im August durchgeführten Umfrage beteiligt.



Das Thema des diesjährigen Stimmungsbarometers der EXPO REAL „Zukunftsfähigkeit der Immobilienbranche“ trifft den Nerv der Befragten, erklärt Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München: „Die EXPO REAL 2024 findet in einer Zeit statt, in der sich für Immobilien und Investitionen viel verändert hat. Dem trägt die Messe in diesem Jahr nicht nur mit einem umfangreichen Konferenzprogramm Rechnung, sondern auch mit dem neuen Ausstellungsbereich Transform & Beyond by EXPO REAL, der sich erstmals ganz den Zukunfts- und Transformationsthemen der Immobilienbranche widmet.“



Von den Themen, die die Immobilienbranche aktuell beeinflussen, halten 91 Prozent der Befragten die Digitalisierung für sehr wichtig oder wichtig, 88 Prozent die Zinspolitik, 87 Prozent energiewirtschaftliche Lösungen für Quartiere und 82 Prozent die Dekarbonisierung von Städten und Gebäuden, so Rummel.

Datenzentren gewinnen stark an Bedeutung



Bei der Frage, welche Nutzungsarten in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden, steht für 70 Prozent Wohnen an erster Stelle, gefolgt von Pflegeimmobilien (67 Prozent) und Datenzentren (61 Prozent). Diese drei Nutzungsarten wurden zwar auch in der Vorjahresbefragung als wichtig eingestuft. Dass aber insbesondere der Wert für Datenzentren von 49 Prozent im Jahr 2023 auf 61 Prozent in der aktuellen Befragung gestiegen ist, unterstreicht nochmals die Bedeutung rund um das Thema Digitalisierung, betont Rummel.



Für 83 Prozent der Befragten sind im Zusammenhang, wer zukünftig relevante Investoren sein werden, laut Rummel Pensionsfonds und Versorgungswerke sehr relevant oder relevant, für 79 Prozent Family Offices. Während sich ebenfalls 79 Prozent für Private Equity aussprechen, sind es beim Crowdfunding über Internetplattformen nur 27 Prozent.



Als entscheidende Faktoren für bezahlbaren Wohnraum sehen 95 Prozent Bauen im Bestand als sehr wichtig oder wichtig an, die Kosten von Grund und Boden 88 Prozent, dicht gefolgt vom seriellen Bauen mit 87 Prozent. Letzteres Thema wird auch auf der EXPO REAL besonders im Fokus stehen, wie Claudia Boymanns, Exhibition Director der EXPO REAL, betont: „Wir haben in diesem Jahr die Sonderschau Bauen im Bestand, in deren Rahmen auch einige Praxisbeispiele präsentiert werden. Außerdem bieten wir auf dem Career Day einen eigenen Slot an, um auch Young Professionals stärker an das Thema heranzuführen“.



Das größte Wachstumspotenzial sehen 54 Prozent in A-Lagen in B-Städten, während 46 Prozent auf B-Lagen in A-Städten setzen. Global betrachtet halten 81 Prozent Europa weiterhin für sehr wichtig oder wichtig, gefolgt von den USA (66 Prozent) und dem Asien-Pazifik-Raum (61 Prozent). Innerhalb Europas gelten Westeuropa (82 Prozent) inklusive der D-A-CH-Region (78 Prozent) sowie Nordeuropa (81 Prozent) als die wichtigsten Immobilienmärkte der Zukunft.



Als wichtigste Maßnahme zur Zukunftssicherung der Branche nennen 63 Prozent der Befragten die Transformation des Immobilienbestands, gefolgt von neuen Geschäftsmodellen mit 56 Prozent und verstärkter Digitalisierung mit 54 Prozent. „All diese Themen werden nicht nur an den Messeständen diskutiert, sondern auch bei den zahlreichen Veranstaltungen in den Foren, auf weiteren Bühnen und in den Konferenzräumen“, erklärt Boymanns, und Rummel ergänzt: „Die EXPO REAL ist der Treffpunkt der Immobilienbranche, weil hier der Austausch gefördert, aktuelle Entwicklungen, Trends und ihre Auswirkungen analysiert und gemeinsame Lösungsansätze diskutiert werden. Und das ist in diesem Jahr wichtiger denn je.“



Die EXPO REAL ist Europas größte Messe für Immobilien sowie Investitionen und gilt als Netzwerk- und Geschäftsplattform für Marktteilnehmer aus der ganzen Welt. Die Messe bildet sowohl die unterschiedlichen Segmente der Immobilienwirtschaft – Büro, Retail, Hotel, Logistik, Wohnen und andere mehr – als auch den gesamten Lebenszyklus der Immobilien, von der Projektentwicklung und Investition über die Finanzierung und Vermarktung bis hin zum Betrieb. Ein weiterer Fokus liegt auf den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Transformation der Immobilienwirtschaft.

(Friedrich H. Hettler)