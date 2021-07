Die Zukunft zieht ins Forum des Deutschen Museums

In virtuelle Welten eintauchen, Innovationen entdecken, das Zusammenspiel von Mensch und Maschine erleben: Auf der Münchner Museumsinsel öffnet sich die Tür zur Zukunft. Das Deutsche Museum entwickelt in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München (TUM) und dem KI Netzwerk Bayern im Rahmen der Hightech Agenda Bayern (HTA) einen Begegnungsraum für Gesellschaft, Forschung und Hightech-Unternehmen. Im Forum der Zukunft finden zunächst das VRlab+, das Experience Center und die KI.Fabrik Platz. „Das ist ein weiterer großer Schritt auf unserem Weg, hier einen offenen Erlebnis-, Kreativ- und Diskussionsraum für den technologischen Gesellschaftsdialog zu schaffen“, sagt Generaldirektor Wolfgang M. Heckl.

Der Grundstein für die KI.Fabrik wurde bereits heute bei einem live von der Museumsinsel gestreamten Online-Event im Rahmen der Messe automatica sprint gelegt. Die KI.Fabrik der Munich School of Robotics and Machine Intelligence (MSRMI) der TUM zieht ins Untergeschoss des Forums. Die Fabrik-Halle ist dabei zwar nicht direkt für Besucherinnen und Besucher zugänglich, wird jedoch virtuell über „Avatar-Stationen“ im Erdgeschoss „begehbar“ sein. Der Prototyp dient als Forschungslabor und als Show-Case für die Mensch/Maschine-Produktionslinie der Zukunft.

Täglich bespielte Erlebniswelt

Das VRlab+ (Virtual-Reality-Labor) kommt in den Eingangsbereich im Erdgeschoss des Forums. Das Plus steht für die Weiterentwicklung und Ergänzung des bisher bewährten und erfolgreichen Projekts im Deutschen Museum: „Im Forum der Zukunft haben wir nicht nur fast die doppelte Fläche dafür, sondern auch zusätzliche Angebote aus der Erweiterten Realität“, so Heckl. In der täglich bespielten Erlebniswelt werden dann unter anderem auch aktuelle bayerische Digitalisierungsprojekte visualisiert. Dafür stehen drei VR-Stationen und ein VR-Fahrsimulator zur Verfügung.

Das große Experience Center im Erdgeschoss dient als Veranstaltungsraum und Sonderausstellungsfläche für wechselnde HTA-Themenfelder und Events. Es ist der Ort für aktuelle und möglichst dynamisch wechselnde Sonderausstellungen, Veranstaltungen und die „Avatar-Stationen“ zur virtuellen Begehung der KI.Fabrik im Untergeschoss. „Wir freuen uns sehr auf unser Forum der Zukunft, mit dem wir das Angebot auf der Museumsinsel um wichtige Aspekte erweitern können“, sagt Wolfgang M. Heckl. (BSZ)

D