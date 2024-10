Rekord: So viele Studierende wie noch nie in Bayern

Zum Start des Wintersemesters 2024/2025 sind in Bayern so viele Studierende eingeschrieben wie nie zuvor. Mit rund 413.000 Studentinnen und Studenten sei der Höchstwert des vergangenen Wintersemesters übertroffen worden, sagte der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) in München. Und dies sei nur eine Momentaufnahme, Einschreibungen seien immer noch möglich.



Auch bei den Studienanfängern gibt es laut Blume einen Rekord - mit gut 70.000 sind es knapp vier Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahlen in Bayern stiegen damit entgegen der Prognose weiter, sagte Blume - anderswo gingen die Zahlen dagegen eher zurück. (Magdalena Henkel, dpa)