322 neue Wohnungen für den Münchner Mietmarkt

525 neue Wohnungen entstehen derzeit in drei Baukörpern auf einem ehemaligen Parkplatzgelände der Siemens AG in München-Obersendling. Das größte Gebäude mit 322 Mietwohnungen hat Vonovia im Jahr 2019 erworben. Das Wohnungsunternehmen feierte nun Richtfest.

2020 hatten die Arbeiten an der Baustelle im Münchner Süden begonnen. Nun ist der Rohbau fertiggestellt und der Dachstuhl errichtet. „Die ausführenden Unternehmen leisten hier hervorragende Arbeit. Wir liegen gut in der Zeit und sind froh, schon bald zusätzliche Neubauwohnungen an den Münchner Mietmarkt zu bringen. Mit dem Richtfest wollen wir uns bei allen Partnern bedanken“, erklärte Frederic Neumann, Vonovia Geschäftsführer Süd.

Die Gmunder Höfe sind in drei Baukörper unterteilt, die einen Quartiersplatz umschließen. Insgesamt werden auf knapp 30.000 Quadratmetern über 500 Wohnungen, zwei Cafés sowie eine Kindertagesstätte und eine Kinderkrippe entstehen. Die neu entstehenden Gebäude grenzen direkt an das ehemalige Siemens-Gelände in Obersendling, das durch ein Redevelopment aller Bestandsgebäude und Verdichtung der Brachflächen zu einem lebendigen Wohnquartier entwickelt wird.

Vonovia erwarb bei dem Ankauf das größte der drei geplanten Wohngebäude der Gmunder Höfe und führt damit dem Münchner Mietwohnungsmarkt 322 neue Wohnungen zu. Durch unterschiedliche Häuser- und Dachformen variiert die Höhe des Hauptgebäudes zwischen fünf und sieben Stockwerken. Darin finden sich Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen mit Balkon oder Terrasse, die zwischen 34 und 114 Quadratmeter groß sind. Zudem verfügt das Haus über eine Tiefgarage mit 358 Stellplätzen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Der erste Bauabschnitt mit rund 150 Wohneinheiten wird bereits im Herbst 2022 fertiggestellt. (BSZ)