77 geförderte Wohnungen

Die BayernHeim GmbH feiert gemeinsam mit B&O Bau Richtfest für eines der zentralen Wohnbauprojekte im Oberland. Im neuen Baugebiet „Am Gschwendt“ entstehen derzeit 77 geförderte Mietwohnungen, die langfristig bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten sichern. Die Stadt Miesbach hat das rund 6500 Quadratmeter große Grundstück der BayernHeim im Wege eines 99-jährigen Erbbaurechts überlassen – ein starkes gemeinsames Bekenntnis zu nachhaltiger Stadtentwicklung und sozial ausgewogenem Wohnen.

Das Projekt umfasst zwei nach Westen geöffnete, U-förmige Gebäude mit drei und vier Geschossen.

Der Wohnungsmix reicht von kompakten 1-Zimmer-Appartements bis zu großzügigen 5-Zimmer-

Wohnungen und bietet damit Raum für unterschiedliche Lebenssituationen. Alle Wohnungen sind

barrierefrei und mit Balkon oder Terrasse ausgestattet.



Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags, würdigt das Bauvorhaben als wichtigen Beitrag

für die Region:

„Bezahlbarer Wohnraum ist die soziale Frage unserer Zeit, auch und gerade im Oberland. Mit diesem

Projekt zeigt die BayernHeim, dass Qualität, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

zusammengehen können. Das Richtfest in Miesbach ist ein starkes Signal für die Menschen vor Ort

und für eine verlässliche Wohnungspolitik des Freistaates in Bayern.“

Gerhard Braunmiller, Erster Bürgermeister der Stadt Miesbach, betont die Bedeutung der

Zusammenarbeit:

„Die Stadt Miesbach hat bewusst entschieden, im neuen Quartier ‚Am Gschwendt‘ Raum für

geförderten Wohnungsbau zu schaffen. Die BayernHeim hat sich in einem offenen Verfahren

durchgesetzt, die Zusammenarbeit läuft bislang reibungslos. Wir freuen uns, dass hier langfristig

gesicherter Wohnraum entsteht, der unser Stadtbild sinnvoll ergänzt und die soziale Balance stärkt.“

Kristina Frank, Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH, hebt den architektonischen und

ökologischen Anspruch hervor: „Regional denken, nachhaltig bauen und Lebensräume schaffen, die Mensch und Natur

gleichermaßen guttun: Miesbach und die Baunova-Gruppe zeigen, dass Klimaschutz und Baukultur

keine Gegensätze sind. So entsteht ein Stück Zukunft, das fest in oberbayerischer Tradition

verwurzelt ist.“

Fabian König, Geschäftsführer der BayernHeim GmbH, unterstreicht den langfristigen Ansatz:

„Mit 77 geförderten Wohnungen schaffen wir in Miesbach bezahlbaren Wohnraum, der über

Generationen Bestand haben wird. Dank der 55-jährigen Belegungsbindung, nachhaltiger

Energieversorgung und hoher Bauqualität entsteht hier ein Quartier, das Sicherheit, Stabilität und

Zukunft verbindet.“

Ernst Böhm, Gründungsgesellschafter der B&O Gruppe, erklärt: „B&O Bau ist ein Partner für die

Wohnungswirtschaft, der von der Mission getrieben ist, bezahlbare Wohnungen für jedermann - ob

zur Miete oder im Eigentum - zu erstellen. Mit Auftraggebern wie der BayernHeim und den richtigen

politischen Rahmenbedingungen können wir dieses Ziel erreichen und Wohnen wieder leistbar

machen. Das Projekt in Miesbach zeigt, wie wir schnell, effizient und kostengünstig bauen können,

ohne Abstriche bei Qualität und Nachhaltigkeit.“

Die beiden Baukörper werden in Holzhybridbauweise errichtet und erfüllen den

Energieeffizienzstandard KfW-55. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Biomasse-

Nahwärmeanlage mit Hackschnitzeln aus der Region. Begrünte Gemeinschaftsflächen, Spielplätze

und Retentionsboxen zur Regenwasserspeicherung tragen zusätzlich zu Klimaschutz und

Aufenthaltsqualität bei. Insgesamt entstehen 86 Tiefgaragen- und 13 oberirdische Stellplätze sowie

151 Fahrradabstellmöglichkeiten ergänzt durch eine Fahrradservicestation mit E-Lademöglichkeit.



Die Fertigstellung der Wohnanlage ist für Herbst 2026 vorgesehen. Das Projekt wird von der B&O Bau

Bayern GmbH als Totalunternehmer umgesetzt.

Mit dem Quartier „Am Gschwendt“ entsteht in Miesbach ein neues Stück Stadt, das Nachhaltigkeit,

Gemeinschaft und Lebensqualität vereint und damit beispielhaft für die Aufgabe steht, die die

BayernHeim im ganzen Freistaat verfolgt: bezahlbaren Wohnraum für die Menschen in Bayern zu

schaffen. Mietinteressentinnen und Mietinteressen können sich schon jetzt auf der Website der

BayernHeim vormerken lassen. (BSZ)