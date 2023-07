98 geförderte Wohnungen in Fürth

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim schafft weiter bezahlbaren Wohnraum für Bayern. Für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen baut die BayernHeim Wohnraum auf dem ehemaligen Parkplatz des Landesamts für Statistik in Fürth. Auf dem über 4000 Quadratmeter großen Grundstück hat heute der Spatenstich für 98 geförderte Wohnungen stattgefunden. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU): „Die BayernHeim leistet mit diesem Projekt einen erheblichen Beitrag für mehr und dauerhaft bezahlbaren Wohnraum in einer zentralen Lage von Fürth. Gleichzeitig ist das Projekt ein Beispiel für ökologisches Bauen! Die BayernHeim setzt auf eine Pelletheizung und Solarthermie und verwendet nachhaltige Baustoffe.“ Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD): „Knapp 100 zusätzliche Wohnungen kommen uns wie gerufen, da in Fürth derzeit über 700 Familien teilweise seit Jahren auf geförderten Wohnraum warten. Wir freuen uns über das größte Sozialwohnungsprojekt der vergangenen fünf Jahre.“

Die Wohnanlage an der Ecke Lange Straße / Meckstraße wird aus einem Vordergebäude mit sechs und einem Rückgebäude mit vier Stockwerken bestehen. Sie bietet ein vielfältiges Angebot an bezahlbaren 2- bis 5-Zimmer- Wohnungen für Singles, Paare und Familien. Alle Wohnungen werden barrierefrei errichtet und verfügen über eine private Loggia, Balkon oder Terrasse. Außerdem entstehen ein Gemeinschaftsraum, Grün- und Freiflächen im Innenhof mit Platz für Urban Gardening und einem Spielplatz.

Dem Projekt ist ein Realisierungswettbewerb mit Architekten und Landschaftsplanern vorausgegangen, den Dömges Architekten und Wamsler Rohloff Wirzmüller FreiRaumArchitekten aus Regensburg für sich entschieden haben. Die Fertigstellung ist für Herbst 2025 geplant.

„Wir entwickeln hier ein perfekt durchmischtes Quartier mit Wohnraum für jeden Bedarf,“ so Ralph Büchele, Geschäftsführer der BayernHeim GmbH. „Die verschiedenen Gebiete fügen sich fließend zu einem homogenen Quartier zusammen. Das Projekt zeigt wieder einmal, dass die BayernHeim auch in diesen schwierigen Zeiten für die Immobilienbranche ein verlässlicher Partner ist, der weiterhin bezahlbaren Wohnraum baut und entwickelt.“

Die BayernHeim GmbH, eine von drei staatlichen Wohnungsbaugesellschaften, schafft bayernweit preisgünstigen Mietwohnraum. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf. Die 2018 gegründete BayernHeim hat insgesamt über 5500 Wohnungen auf den Weg gebracht. 267 Wohnungen werden vermietet, 1022 befinden sich aktuell im Bau, der Rest in Planung und Entwicklung. (BSZ)