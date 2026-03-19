Bauen

Die neue Brücke über die Brunnenstraße – im Hintergrund die Bahnstrecke und die Altstadt von Ochsenfurt. (Foto: J1-Fotografie)

19.03.2026

Abriss in nur 24 Stunden

Ochsenfurt – Ersatzneubau der Brücke über die Brunnenstraße

Die Erneuerung der Brücke über die Brunnenstraße in Ochsenfurt, im Zuge der Staatsstraße (St) 2418 sowie die Instandsetzung der Rampenstützwände und die Anpassungsarbeiten im direkten Umfeld leisten einen wichtigen Beitrag zur Erneuerung der bayerischen Infrastruktur. Die Baukosten von rund 6 Millionen Euro trägt der Freistaat Bayern, das Gesamtprojekt wurde vom Staatlichen Bauamt Würzburg betreut.

Nach etwa zehn Monaten Bauzeit wurde die neue Brücke am 20. Dezember 2024 wieder für den Verkehr freigegeben. Bis Ende April 2025 wurden Restarbeiten an Geländern, Beleuchtung sowie die Anschlüsse der vier Rampen abgeschlossen.

Die Brücke verbindet die Südtangente mit dem Bereich der Brunnenstraße, dem nördlichen Gewerbegebiet sowie dem Wohngebiet Klinge und stellt somit eine wichtige Verkehrsader in Ochsenfurt dar. Ursprünglich wurde die Brücke in den 1970er-Jahren als Spannbetonbrücke gebaut, deren Querschnitt mit vier Hohlkörpern über die gesamte Länge versehen war.

Erhebliche Korrosionsschäden

Im Rahmen der turnusmäßigen Brückenprüfung wurden jedoch erhebliche Korrosionsschäden an den zwischen den Hohlkörpern verlaufenden Spanngliedern festgestellt. Diese Schäden entstanden durch eine defekte, innenliegende Entwässerungsleitung. Aufgrund der bereits korrodierten Spannstähle war ein kurzfristiger Ersatzneubau notwendig.

Die neue, rund 62 Meter lange, dreifeldrige Balkenbrücke wurde aus Spannbeton hergestellt. Die Geometrie der neuen Brücke unterscheidet sich kaum vom Vorgängerbau, jedoch verleihen die gewölbte Unterseite des Überbaus und die neuen Pfeiler ihr ein moderneres Erscheinungsbild.

Der Abbruch der alten Brücke erfolgte unter Vollsperrung im März 2024 und konnte dank sorgfältiger Planung, Organisation und zügigem Arbeiten innerhalb von nur 24 Stunden abgeschlossen werden. Die Baumaschinen kamen von allen Seiten an die Spannbetonbrücke, um sie vollständig in ihre Einzelteile zu zerlegen. Nach wenigen Stunden lag der komplette Überbau am Boden – insgesamt rund 1500 Tonnen Stahlbeton.

Bei dem Rückbau wurde strikt darauf geachtet, Stahl und Beton zu trennen, um möglichst viel Material recyceln und wiederverwenden zu können.
Im Anschluss wurden die beiden neuen Pfeiler und Widerlager gebaut. Die alten Widerlager, die nur noch die Auffahrten stützten, waren nicht mehr ausreichend.

500 Tonnen Beton in
die Schalung gegossen

Ein weiterer Meilenstein war die Fertigung des neuen Brückenüberbaus. Hierfür wurde im Vorfeld ein Traggerüst aufgebaut, um den Überbau in einem Stück herzustellen. In die Schalung wurden 9 Tonnen Stahl eingebaut, ergänzt durch die in Leerrohren verlegten Spannstähle.

Innerhalb eines Tages wurden 500 Tonnen Beton in die Schalung gegossen – die Menge entspricht rund 60 Mischfahrzeugen. Nach dem Aushärten wurden die Stahlseile mehrfach mit Hydraulikwerkzeugen gespannt, sodass die Spannbetonbrücke ihre volle Tragfähigkeit erreichte. Abschließend erhielt der Überbau seitliche Bordsteinkappen und die neue Fahrbahn wurde versiegelt, um das Eindringen von Wasser und Streusalz zu verhindern.

Parallel zum Neubau der Brücke wurden die Rampenstützwände, jeweils rund 100 Meter lang, der Brückenauffahrten saniert. Der Umfang der Arbeiten war größer als ursprünglich geplant: Der alte Beton musste mit Hochdruckwasserstrahlen bis zu einer Tiefe von 15 Zentimetern abgetragen werden, da die Druckfestigkeit des alten Betons nicht mehr ausreichte. Da die Statik dadurch gefährdet war, wurden zusätzliche Bewehrungsstähle eingebracht und die Flächen mit Spritzbeton wiederhergestellt.

Trotz verschiedener Unwägbarkeiten während der Bauarbeiten wurde termingerecht im Dezember 2024 die Verkehrsfreigabe erteilt. Für die Verkehrsteilnehmer, Anliegerinnen und Anlieger endete damit eine intensive Phase von Umleitungen, da die vielbefahrene Verbindung und der darunterliegende Kreuzungsbereich während der Bauzeit teilweise großräumig umfahren werden mussten.

Das neue Brückenbauwerk fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und bietet die Leistungsfähigkeit einer modernen Verkehrsinfrastruktur. Es ist auf eine Lebensdauer von mindestens 70 bis 100 Jahren ausgelegt und wurde statisch so verstärkt, dass es auch von Lkw mit bis zu 60 Tonnen Gewicht befahren werden kann. (Alexander Müller, Norman Scholz, Jan Momberg)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es einen staatlichen Tankrabatt geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz