Acht verschiedene Apartmentgrößen

Über 50 Jahre nach der Grundsteinlegung von Neuperlach, entsteht auf 30.000 Quadratmetern Geschossfläche mit dem Perlach Plaza direkt gegenüber des Pep Einkaufzentrums ein Vorzeigeprojekt für gemischte Nutzungen im Sinne der 15-Minuten-Stadt. Wie das gesamte Perlach Plaza ist das Studentenwohnheim perfekt an die U-Bahn angebunden und bringt die Studierenden in zwölf Minuten zum Odeonsplatz. Aber man muss nicht in die U-Bahn steigen, um etwas zu erleben: Das Perlach Plaza bietet zahlreiche Gastronomie-, Einkaufs- und Freizeitangebote. Ob Trainieren im Fitnessstudio, Entspannen im neuen 5000 Quadratmeter großen Park, oder Einkaufen für den täglichen Bedarf, die Bewohner*innen finden kurze Wege für alles, was man im Leben braucht.



Im Oktober 2022 wird das gesamte Areal planmäßig eröffnet. (BSZ)