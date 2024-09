Die Brancheninitiative „Holz rettet Klima“ der deutschen Holzwirtschaft wirbt seit Ende 2023 für eine klimabewusste Symbiose aus Holznutzung und Waldbewirtschaftung. Zu den Aktionstagen „Holz rettet Klima“ vom 13. bis 29. September 2024 bündeln zahlreiche Verbände, Organisationen und Unternehmen ihre Maßnahmen, um gemeinsam ein starkes Zeichen für die klimapolitische und wirtschaftliche Bedeutung des nachwachsenden Bau- und Werkstoffs Holz zu setzen. Als einer der Träger von „Holz rettet Klima“ beteiligt sich auch der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) bei Präsenzveranstaltungen und online an den Aktionstagen.



Die offizielle Auftaktveranstaltung zu den Aktionstagen „Holz rettet Klima“ findet am Freitag, 13. September 2024 beim BDF-Mitgliedsunternehmen Haas Fertigbau im niederbayerischen Falkenberg statt.



Eine weitere Veranstaltung im Rahmen der Aktionstage „Holz rettet Klima“ ist der „Baufritz-Klimagipfel“ vom 19. bis 21. September 2024 beim BDF-Mitgliedsunternehmen Baufritz in Erkheim im Unterallgäu. Unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltministerin Steffi Lemke veranstaltet der Haushersteller ein vielfältiges Programm mit Talkrunden zum nachhaltigen Bauen und Leben im Einklang mit der Natur, mit einer Hausmesse von über 20 innovativen Partner-Unternehmen des Holzbaus und mit einem Publikumstag mit allem, was nachhaltig orientierte Bauherren und Investoren über die Holz-Fertigbauweise wissen sollten. Außerdem hat das Unternehmen von Umweltpreisträgerin Dagmar Fritz-Kramer einen „Transformathon“ ausgerufen – das ist ein Wettbewerb unter Firmen, die sich gemeinsam für nachhaltige Lösungen und CO 2 -Einsparungen einsetzen. Die innovativsten und effektivsten Projekte und Produkte im Bereich der Energie- und Bauwende werden beim „Baufritz-Klimagipfel“ ausgezeichnet.



Ebenfalls zeitlich und thematisch in die Aktionstage „Holz rettet Klima“ eingegliedert ist in diesem Jahr das bundesweite Aktionswochenende des BDF zum „Tag der Musterhäuser“ am 21. und 22. September 2024. In allen sechs FertighausWelten des Verbandes in Kappel-Grafenhausen im Schwarzwald, in Günzburg, Nürnberg, Köln, Wuppertal und Hannover erhalten die Besucherinnen und Besucher neben unzähligen Bau- und Ausstattungsideen sowie Kontaktmöglichkeiten zu den führenden Hausherstellern des BDF auch Informationen über die Brancheninitiative „Holz rettet Klima“ und den großen Mehrwert des Bauens mit Holz für nachfolgende Generationen. Spiel, Spaß und Köstlichkeiten für die ganze Familie runden das Aktionswochenende in den FertighausWelten ab. Der Eintritt ist frei. (BSZ)