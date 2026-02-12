Bauen

Richtfest für GREEN ELEVEN. Hier entstehen insgesamt elf Townhouses und Eigentumswohnungen. (Foto: Julian Wachtler, wbg Nürnberg)

12.02.2026

Außergewöhnliches Wohneigentum

Richtfest „GREEN ELEVEN“: Außergewöhnliches Wohneigentum in Großreuth

Mit dem Richtfest für das Wohnprojekt GREEN ELEVEN im Kuchweg 1–7 setzt die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen einen weiteren starken Akzent im neuen Quartier GroßreuthGRÜN. Der erfolgreiche Abschluss des Rohbaus markiert nicht nur einen wichtigen Baufortschritt, sondern unterstreicht auch die besondere Stellung des Projekts innerhalb des Quartiers: GREEN ELEVEN ist eines der letzten Bauvorhaben in GroßreuthGRÜN – und zugleich eines der architektonisch prägendsten.

„GroßreuthGRÜN zeigt beispielhaft, wie moderner Städtebau heute gelingen kann: mit hoher Aufenthaltsqualität, viel Grün, einer hervorragenden Infrastruktur und in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Züricher Park“, betont Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU). „Die jetzt hier entstehenden Stadthäuser verbinden urbanes Wohnen mit Nähe zur Natur und schaffen attraktives Eigentum in einem der spannendsten Entwicklungsgebiete Nürnbergs.“

Das Ensemble GREEN ELEVEN umfasst elf hochwertige Townhouses und Eigentumswohnungen; die Fertigstellung ist bis Ende 2026 geplant. Die Architektur ist bewusst eigenständig: auskragende Betondächer über den Carports, üppige Fassadenbegrünung, begrünte Dachgärten und ein zentraler, bepflanzter Eingangsbereich prägen das Erscheinungsbild. Die Townhouses bieten rund 144 Quadratmeter Wohnfläche, jeweils mit separatem Eingang, eigenem Garten, großzügigem Dachgarten und voller Unterkellerung. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Eigentumswohnungen mit bodentiefen Verglasungen, Fußbodenheizung, Parkettböden sowie ein Penthouse mit Dachgarten und Blick auf die Nürnberger Burg.

Ein zentrales Element ist der Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss, ein bewusst gestalteter Ort der Begegnung. Ob Nachbarschaftstreffen, private Feiern oder gemeinsames Public Viewing: Der Raum mit Multimediaanschluss und zusätzlichem Nebenraum, etwa für Fitness oder Hobby, stärkt das soziale Miteinander und macht Nachbarschaft erlebbar.

Auch in puncto Nachhaltigkeit überzeugt GREEN ELEVEN. Das Projekt wird im Effizienzhaus-55-Standard realisiert, mit zentraler Wärme- und Warmwasserversorgung über Fernwärme, Be- und Entlüftungsanlage sowie vorbereiteter Infrastruktur für E-Mobilität an den Stellplätzen. Vorinstallierte Blumenkästen, Dachgärten und Fassadenbegrünung sind integraler Bestandteil des nachhaltigen Gesamtkonzepts.

„GREEN ELEVEN steht für ein Mehr an Lebensqualität“, erklärt wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira. „Wir schaffen hier nicht einfach Wohnungen, sondern ein Wohnensemble mit Identität – gut durchdacht, architektonisch markant und eingebettet in ein starkes städtebauliches Gesamtkonzept.“ (BSZ)

