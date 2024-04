Bauen mit Festpreisgarantie

Für die junge Familie bedeutet ein Hausbau, einen neuen individuellen Lebensmittelpunkt zu schaffen und die meist größte Investition ihres Lebens zu tätigen. Ebenso wie die Investoren und Entscheider großer Bauvorhaben brauchen sie daher einen vertrauensvollen Baupartner und Planungssicherheit in puncto Kosten, Fertigstellung und Qualität. Das führt sie zu Häusern in moderner und nachhaltiger Holz-Fertigbauweise. Achim Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF), erklärt: „Vom Einfamilienhaus bis hin zum mehrgeschossigen Wohnungs- und Objektbau ist der Holz-Fertigbau Vorreiter für serielles Bauen und für planungssichere Bauvorhaben. Bauherren profitieren von sehr guten Produktionsbedingungen im Werk, von einer Festpreisgarantie und von dauerhaft niedrigen Betriebskosten.“



Die meisten Baufamilien müssen für ihr persönliches Großprojekt die eigenen Finanzen umkrempeln. Das heißt, sie müssen Ersparnisse anrühren, einen Baukredit aufnehmen und über mehrere Jahre tilgen. Um mit einem guten Gefühl in diese neue Lebensphase zu gehen, brauchen sie einen Plan für die individuell passende Finanzierung – und es braucht die Sicherheit, dass alles beim Hausbau auch so läuft wie geplant. „Beim Fertighaus ist diese Planungssicherheit bestmöglich gegeben und garantiert“, so Hannott.



Denn trotz gestiegener und teils weiter steigender Preise quer durch alle Warengruppen, geben die Fertighaushersteller des BDF ihren Bauherren bei Vertragsabschluss weiterhin eine Festpreisgarantie. Diese sei schon seit vielen Jahren ein gewichtiges Argument für die Holz-Fertigbauweise bei privaten, gewerblichen und öffentlichen Bauvorhaben sowie ein bedeutendes Sicherheitsversprechen für ihre Interessenten, so Hannott. Auch ein Fertigstellungstermin werde beim Fertighausbau mit einem BDF-Unternehmen auf Wunsch vertraglich fixiert. Zudem gehe die hohe Ausführungsqualität und Dämmleistung moderner Holz-Fertigbauten mit dauerhaft niedrigen Betriebskosten einher. „Immer mehr Fertighäuser werden energetisch so gebaut und ausgestattet, dass sie im Jahresverlauf sogar mehr Energie am Gebäude selbst erzeugen als ihre Bewohner verbrauchen. Das gibt auf Jahre hin Kostensicherheit, was die laufenden Ausgaben betrifft“, sagt der BDF-Geschäftsführer.



Die Grundlage der Qualitäts- und Leistungsversprechen der führenden Hersteller von Häusern in Holz-Fertigbauweise ist die Satzung der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Deren Einhaltung wird mit der Mitgliedschaft im Bundesverband sichergestellt und regelmäßig überwacht. Vorteilhaft für Bauherren ist dabei auch, dass die Haushersteller Generalunternehmer sind, die alle Leistungen wahlweise bis hin zum schlüsselfertigen Gebäude aus einer Hand anbieten. Entsprechend komfortabel und geordnet verläuft die Bauphase. Und umso sicherer fühlt sich der Bauherr, wenn Rückfragen entstehen, denn er hat einen klaren Ansprech- und Vertragspartner.



„Über eine Million Häuser wurden seit der Gründung unseres Verbandes im Jahr 1961 in Holz-Fertigbauweise errichtet. Planungssicherheit war und ist dabei ein wesentliches Qualitätsmerkmal und wird es auch weiterhin bleiben“, so Hannott, der überzeugt ist, dass zudem der nachwachsende Baustoff Holz ein echter Mehrwert der Branche ist – „für das Klima, aber auch für jeden Einzelnen“. (BSZ)