Der Traum vom eigenen Haus muss kein Einzelprojekt bleiben: Fertighaus-Doppelhäuser eröffnen neue Chancen für preisbewusstes, nachhaltiges und flexibles Wohnen. Angesichts steigender Grundstückspreise und knapper Bauflächen rücken Doppelhäuser in den Fokus. Etwa ein Viertel der Gesamtbaukosten entfallen oftmals auf das Grundstück. Grund genug, die Baufläche optimal zu nutzen. Doppelhäuser vereinen mehrere Vorteile: effizienter Flächeneinsatz, niedrigere Baukosten und die Vorzüge einer Wohngemeinschaft. „Ein Doppelhaus ist ideal für alle, die gemeinsam wohnen, Kosten teilen und dennoch Privatsphäre wahren wollen“, erklärt Achim Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF).

Kostenteilung von Anfang an

Ein Doppelhaus ermöglicht Baufamilien, von Beginn an erhebliche Kosten zu sparen – besonders, wenn die Haushälften gemeinsam geplant und gebaut werden. Schon bei der Planung lassen sich Ausgaben wie Erschließung, Statik und Genehmigungen auf beide Parteien verteilen. Auch beim Bau selbst führen gemeinsam genutztes Grundstück, Keller oder Bodenplatte, Außenwände und Dach zu deutlichen Einsparungen gegenüber Einzelhäusern. Zudem profitieren beide Haushälften langfristig von geringeren Energieverlusten durch die zentrale Trennwand, was die Betriebskosten spürbar senkt. „Das Doppelhaus bietet ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und entlastet die Haushaltskasse von Anfang an. So wird bezahlbarer Wohnraum auch in gefragten Regionen möglich,“ betont Hannott.

Individuell und flexibel planbar

Trotz gemeinsamer Hauswand bleibt der Wohnraum individuell gestaltbar. Die Häuser lassen sich in Größe, Grundriss und Gestaltung frei planen. Je nach Bebauungsplan sind sogar unterschiedlich Dachformen möglich. „Fertighaushersteller bieten flexible Modelle, bei denen beide Parteien ihre Wünsche umsetzen können,“ betont der Geschäftsführer.

Privatsphäre und Gemeinschaft im Einklang

Das Doppelhaus vereint das Beste aus zwei Welten: Jede Partei genießt ihr eigenes Reich mit separatem Eingang, eigenem Garten und individueller Raumaufteilung – gleichzeitig besteht Nähe zu den Nachbarn. Besonders für Familien, die gemeinsam ein Grundstück nutzen möchten, oder für mehrere Generationen ist das Doppelhaus eine attraktive Lösung.

Ein Doppelhaus in Fertigbauweise ist ein einfacher Weg ins Wohneigentum. „Die Vorteile wie geringe Grundstücks- und Baunebenkosten, weniger Energieverbrauch, individuelle Gestaltung bei gemeinsamer Planung und gemeinschaftliches Leben mit Privatsphäre sprechen für sich,“ so Achim Hannott. (BSZ)