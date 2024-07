Baustart in der Münchner Studentenstadt

Mit Wohnungsbauprojekten der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim geht es in ganz Bayern voran. In der Studentenstadt im Münchner Stadtteil Freimann beginnt nun die Sanierung der beiden größten Häuser 9 und 12. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU): „Die BayernHeim leistet einen erheblichen Beitrag für mehr und dauerhaft bezahlbaren Wohnraum. Ich freue mich, dass das Projekt hier, dank der guten Planung, sogar zwei Monate früher als geplant starten kann. Insgesamt entstehen in den Häusern knapp 1000 Apartments mit Platz für 1044 Studentinnen und Studenten.“ Gemeinsam mit Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) und BayernHeim-Geschäftsführer Ralph Büchele hat sich Bernreiter ein Bild vom Start der Maßnahme gemacht.

Wissenschaftsminister Markus Blume: „Mit einer Rekord-Investition von rund 151 Millionen Euro lassen wir die Häuser 9 und 12 hier in der Studentenstadt in neuem Glanz erstrahlen und schaffen neuen Wohnraum für über 1000 Studentinnen und Studenten. Zukunft und Zuhause für unsere Studierenden in Bayern - das ist das Ziel der bayerischen Staatsregierung. Der Baustart heute zeigt: Es geht zügig voran, die Sanierung durch die BayernHeim ist erst der Anfang. Wir haben ein riesiges Paket für studentisches Wohnen geschnürt: Mehr Wohnraumförderung, Rekord-Zuschüsse für die Studierendenwerke und ein neues 50 Millionen-Euro-Sonderprogramm, um die Eigenkapitalbasis der Studentenwerke zur Realisierung von studentischem Wohnraum zu stärken. Insgesamt rund 330 Millionen Euro in 2024 und 2025 für studentisches Wohnen – damit bekommen wir bei Sanierung und Neubau unsere PS auf die Straße und noch mehr Studierende einen Wohnheimplatz. Denn in Bayern gilt: Wir bauen auf unsere Talente und für unsere Talente.“

Die Studentenstadt in München besteht aus 14 Häusern aus den Jahren 1961 bis 1975 und ist die größte Studentensiedlung Deutschlands. Wegen Mängeln beim Brandschutz waren die beiden größten Häuser 9 und 12 seit Längerem nicht bewohnbar. Bernreiter: „Es ist eine gute Nachricht, dass die BayernHeim die Sanierung übernimmt! Sie engagiert sich langfristig, die Belegungsbindung läuft 40 Jahre lang. Damit sorgen wir nachhaltig für deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum für Studentinnen und Studenten in München.“ Büchele erklärte: „Mit dem Projekt zeigt die BayernHeim, wie Wohnen bezahlbar, wirtschaftlich und ökologisch realisiert werden kann. Die BayernHeim leistet für München und die zahlreichen Studentinnen und Studenten einen wertvollen Beitrag.“

Die beiden Häuser werden bis auf den Rohbau entkernt und generalsaniert. Am Anfang steht aktuell die Schadstoffsanierung, die um zwei Monate vorgezogen werden konnte. In Haus 12 werden die Zimmer auch um die bisherigen Balkonflächen vergrößert. In jedem Haus werden Doppel- und Einzelzimmer sowie Gemeinschaftsräume angeboten. Standardmäßig werden die Zimmer mit Bett, Schreibtisch samt Stuhl, Schrank, Küche mit Elektrogeräten ausgestattet und erhalten außerdem ein Bad mit Dusche, WC und Waschtisch. Die gesamten Investitionskosten belaufen sich auf rund 151 Millionen Euro. Nach der Fertigstellung werden in der Studentenstadt insgesamt wieder über 2400 Wohnplätze zur Verfügung stehen. „Wohnraum für Studentinnen und Studenten ist knapp", so Bernreiter, "deswegen unterstützen wir als Freistaat mit unserer speziellen Studentenwohnraumförderung. In den vergangenen zehn Jahren haben wir circa 360 Millionen Euro investiert, um rund 10.000 bezahlbare Wohnplätze zu schaffen und zu erhalten. Auch in diesem Jahr haben wir 38 Millionen Euro dafür vorgesehen!“

Die BayernHeim GmbH ist eine von drei staatlichen Wohnungsbaugesellschaften und schafft bayernweit preisgünstigen Mietwohnraum. Die 2018 gegründete BayernHeim hat bisher insgesamt 9222 Wohnungen auf den Weg gebracht. 267 Wohnungen werden vermietet, 2718 befinden sich aktuell im Bau, der Rest in Planung und Entwicklung. (BSZ)