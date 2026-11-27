Sechs Ingenieurbüros sind für den Bayerischen Ingenieurpreis 2027 nominiert, darunter ein internationales Mahnmal, ein Hybridturm für Windenergieanlagen, ein Schulneubau, ein Bürogebäude, ein Hotelbau und eine künstliche Tropfsteinhöhle. Mit ihren herausragenden, kreativen, innovativen und nachhaltigen Ingenieurleistungen beeindruckten sie die Jury unter dem Vorsitz von Markus Hennecke, Vorstandsmitglied der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. Welche Projekte es aufs Siegertreppchen geschafft haben, wird am 29. Januar 2027 beim 35. Bayerischen Ingenieuretag in München bekannt gegeben.

„Ob Leuchtturmprojekt, tolle Insellösung oder kluge Idee – mit dem Bayerischen Ingenieurpreis würdigen wir herausragende Leistungen der am Bau tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure. Mit dem Preis machen wir ihren unverzichtbaren Dienst an der Gesellschaft sichtbar“, erklärt der scheidende Kammer-Präsident, Norbert Gebbeken, den Hintergrund des Preises.

Der Bayerische Ingenieurpreis wird im Zweijahresturnus für besonders beeindruckende Ingenieurleistungen vergeben. Die Kammer stellt hierfür ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 10 000 Euro bereit, das unter den drei Erstplatzierten aufgeteilt wird.

Nominiert für den Bayerischen Ingenieurpreis 2027 sind die Bronzeplastik Menschen im Stacheldraht des Internationalen Mahnmals auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau (Kayser + Böttges Ingenieure und Architekten GmbH). Die Bronzeplastik musste aufgrund klaffender Rissbildung statisch ertüchtigt und restauratorisch instand gesetzt werden – unter maximaler Wahrung der originalen Oberflächen und ohne sichtbare Veränderung der Gesamterscheinung.

Um das Mahnmal zu erhalten, musste eine Einzelfalllösung entwickelt werden, für die es kein Regelwerk gibt. Das interdisziplinäre Team arbeitete minimalinvasiv und kombinierte moderne Methoden wie Laserscan und Finite -Elemente-Berechnungen mit fundiertem Wissen aus der Denkmalpflege.

Finalist ist auch der Hybridturm mit Gussring für Windenergieanlagen (H + P Ingenieure GmbH). Die neuartige Hybridturmkonstruktion optimiert durch einen großformatigen Zwischenring aus Gusseisen in Kombination mit einem Stahladapter und einem Betonring-Segment die Lastübertragung zwischen Stahlrohrturm und hochfestem Betonschaft.

Wirtschaftliche Nabenhöhen

Die innovative Verbindung verbessert Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und ermöglicht es, Turmhöhen in Nabenhöhen von bis zu 200 Metern zu realisieren. Hybridtürme kombinieren die Vorteile modularer Betontürme mit klassischen Stahlrohrtürmen und ermöglichen wirtschaftliche Nabenhöhen für moderne und hohe Windenergieanlagen.

Der Neubau der Karl-Treutel-Schule in Kelsterbach (kplan AG) vereint innovative Lernlandschaften, nachhaltige Bauweise und integrale Ingenieurplanung. Als Plusenergieschule im Passivhausstandard überzeugt sie durch ein hybrides Lüftungskonzept, Photovoltaik und optimierte Tageslichtnutzung.

Natürliche Materialien, Innenhöfe und eine gesunde Lernumgebung verbinden Energieeffizienz, Nutzerkomfort und ökologische Verantwortung. Die enge Verzahnung von Architektur, Technik und Energiekonzept schafft ein zukunftsweisendes, wirtschaftliches und ökologisches Schulgebäude.

Nominiert ist ebenfalls das RESI. Mit dem Neubau des Firmengebäudes der Alpha IC GmbH in Bamberg entstand ein nachhaltiges Lowtech-Gebäude ohne statische Heizung und Kühlung. Integrale Planung, transparente Zusammenarbeit und konsequente Nachhaltigkeitsziele ermöglichten die Umsetzung in 13 Monaten.

Realisiert wurde ein Effizienzgebäude 40 mit Nachhaltigkeitsklasse, das mit einer 74-kWp-PV-Anlage mehr Energie erzeugt, als es benötigt, und auf emissionsarme Materialien sowie hohe Barrierefreiheit setzt.

Hoffnung auf einen vorderen Platz beim Ingenieurpreis 2027 kann sich auch der siebengeschossige Hotelbau mit unbewehrten Betoninnen- und außenwänden vom zweiten bis sechsten Obergeschoss (Mendler Ingenieur Consult) in Konstanz machen. Nur die beiden Gebäudekerne sowie vier ausgewählte Wandscheiben je Geschoss übernahmen die horizontale Aussteifung.

Gezielter Verzicht

auf Bewehrungsstahl

Durch den gezielten Verzicht auf Bewehrungsstahl in den Betonwänden konnten so rund 105 Tonnen Stahl und 67 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden. Die Arbeitszeitersparnis beläuft sich auf rund 1050 Stunden und die direkten Kosteneinsparungen liegen bei etwa 190 000 Euro.

Letzte im Bunde der Nominierten ist die Venusgrotte im Schlosspark Linderhof (Kayser + Böttges Ingenieure und Architekten GmbH). Die Instandsetzung der künstlichen Tropfsteinhöhle Venusgrotte war durch das Fehlen historischer Bestandspläne eine besondere Herausforderung. Aufgrund der komplexen Geometrie erfolgte die Erfassung der Raumschale mittels hochauflösender 3D-Punktwolke und tachymetrischer Vermessung.

Ein verformungsgetreues 3D-Modell mit integrierter Schadenskartierung ermöglichte die Analyse der Lastpfade und Abhängungen. Gezielte Berechnungen kritischer Bereiche sowie präzise Massen- und Volumenermittlungen optimierten die Tragwerksplanung. (Friedrich H. Hettler)

