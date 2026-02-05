Bezahlbare und barrierefreie Wohnungen

In nur 17 Monaten Bauzeit entstand im Nürnberger Westen das fünfte Bayernheim-Projekt in der Stadt. Vor Kurzem war Schlüsselübergabe für die 78 bezahlbaren Single- und Familienwohnungen für Menschen mit geringen Einkommen. Bauminister Christian Bernreiter (CSU) freute sich: „Die Bayernheim hat hier gemeinsam mit der Eckpfeiler Immobilien Gruppe ein echtes Vorzeigeprojekt geschaffen: sehr schnell und nachhaltig errichtet - eine Holzhybrid-Bauweise macht‘s möglich. Gleichzeitig auch langfristig bezahlbar: 65 einkommensorientiert geförderte Wohnungen mit 55-jähriger Sozialbindung – das ist ein echter Gewinn auch für die kommenden Generationen!“

Im Stadtteil Höfen, im Westen Nürnbergs, an der Grenze zu Fürth wurde das fünfte Projekt der BayernHeim in Nürnberg fertiggestellt: Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft hat damit bereits insgesamt 634 Wohnungen in Nürnberg im Bestand und vermietet diese langfristig zu bezahlbaren Mieten. Die neuen Wohnungen in der Rauhäckerstraße sind alle barrierefrei und haben einen eigenen Balkon oder Terrasse. Die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen bieten attraktiven und bezahlbaren Wohnraum für Singles, Paare und Familien mit Kindern. Im Innenhof sorgen Grünflächen und zwei Kinderspielplätze für attraktive Begegnungsflächen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Das durchdachte Mobilitätskonzept ermöglicht einen reduzierten Stellplatzschlüssel mit 41 Tiefgaragenstellplätzen. Mit der Holzhybrid-Bauweise ist ein besonders nachhaltiges Gebäude im KfW-40 NH Standard gelungen. Durch Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und eine Holz-Pelletheizung zur Spitzenlastabdeckung ist die Energieversorgung weitgehend autark. Dach- und Fassadenbegrünung sowie Retentionsflächen auf dem Dach leisten einen wertvollen Beitrag zu einem guten Stadtklima.

Kristina Frank, Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH, betont: „Wohnraum ist mehr als Beton und Holz – es ist der Ort, an dem Leben stattfindet. In nur 17 Monaten ist in der Rauhäckerstraße ein Quartier entstanden, das Nachhaltigkeit und soziales Miteinander verbindet. Damit leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zur Wohnraumversorgung in Nürnberg.“

Sebastian Greim, geschäftsführender Gesellschafter der Eckpfeiler Immobilien Nürnberg: „Ich freue mich, dass Eckpfeiler ein weiteres Quartier realisiert hat, das Menschen mit ganz unterschiedlichen Einkommen ein Zuhause bietet. Mit den Höfe-N entsteht gemäß der Eckpfeiler-Philosophie ein lebendiges Quartier, das soziale Mischung, gestalterische Qualität und vorbildlichen Klimaschutz zusammenbringt. Das Ergebnis zeigt, welches Potenzial freigesetzt wird, wenn Stadt, Freistaat und Immobilienwirtschaft gemeinsam Lösungen erarbeiten. Danke für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit!“

Die BayernHeim GmbH ist seit 6. März 2025 gemeinsam mit den beiden anderen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften Stadibau GmbH und Siedlungswerk Nürnberg GmbH unter dem Dach der neuen Holding „Baunova Bayern GmbH“ vereint. Damit werden Kompetenzen gebündelt, bestehende Strukturen strategisch noch besser ausgerichtet und Synergien genutzt. Die Baunova Bayern GmbH hat mit ihren drei Tochtergesellschaften derzeit insgesamt 19.500 Wohnungen im Bestand, 5300 Wohnungen sind im Bau. (BSZ)

