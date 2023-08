Bezahlbarer Wohnraum

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim GmbH baut 58 bezahlbare Wohnungen in Kulmbach, 52 davon gefördert. Für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen schafft die BayernHeim dieses Jahr neuen Wohnraum im Stadtteil Melkendorf. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU): „Die BayernHeim setzt sich mit diesem Projekt in Kulmbach wiederholt in Oberfranken für bezahlbaren Wohnraum ein und trägt damit zu langfristig niedrigen Mieten bei.“

Die Wohnanlage wird auf dem ehemaligen Bahnhofsareal im Stadtteil Melkendorf errichtet. Dieser Standort besticht durch seine vorhandene Infrastruktur mit Kindergarten, Schule, Naherholungsmöglichkeiten, ÖPNV-Anbindung und einem aktiven Sozialleben im Ort. Die BayernHeim und die Stadt Kulmbach haben für dieses Projekt eng zusammengearbeitet, um dieses ideale Areal für bezahlbaren Wohnraum ausfindig zu machen.

In Abstimmung mit der Stadt Kulmbach und der Förderstelle der Regierung von Oberfranken baut die BayernHeim gemeinsam mit dem Vorhabensträger „Wohnen am Storchennest GmbH“ aus Weismain die Wohnungen, die schwerpunktmäßig für Familien geplant sind. 52 der Wohnungen sind gefördert. Die Planung stammt aus der Feder des Architekturbüros Fischer Planen und Bauen GmbH. Das Wohnungsangebot wird mit kleineren Wohnungen für jüngere Leute und Senioren abgerundet. Die neue Wohnanlage verfügt über Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen. Alle Wohnungen werden barrierefrei errichtet, auch rollstuhlgerechte Wohnungen sind vorgesehen. Baubeginn ist noch im Sommer 2023, Ende 2025 bis Anfang 2026 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Ralph Büchele, Geschäftsführer der BayernHeim, unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Wir freuen uns, mit diesem Projekt einen Beitrag zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Kulmbach leisten zu können. Unser Anspruch ist: Wohnen muss bezahlbar und sozial, wirtschaftlich und ökologisch sein.“

Eine nachhaltige und sozialverträgliche Gestaltung sind nicht nur bei diesem Projekt wichtig. Die neue Bebauung berücksichtigt bereits versiegelte Flächen, verbessert die vorhandene städtebauliche Situation und fügt sich gleichzeitig harmonisch in das Ortsbild ein. Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim GmbH schafft bayernweit schwerpunktmäßig preisgünstige Mietwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf. Über 5500 Wohnungen hat die BayernHeim seit dem Gründungsjahr 2018 auf den Weg gebracht. (BSZ)