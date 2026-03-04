Bauen

So soll das neue Wohn- und Geschäftshaus einmal aussehen. (Visualisierung: Ten Brinke / Behles & Jochimsen)

04.03.2026

Bezahlbares Wohnen statt "Lago di Aufseß"

Startschuss für Neues Wohn- und Geschäftsgebäude im Herzen Nürnbergs

Der „Lago di Aufseß“ gehört der Vergangenheit an – zumindest in Kürze: Möglich macht das der Freistaat mit seinen Wohnungsbaugesellschaften. Die BayernHeim GmbH ist jetzt in das Projekt Schocken-Carré eingestiegen und wird es nach Fertigstellung übernehmen. Der entsprechende Vertrag wurde Mitte Februar unterzeichnet, sodass nun die Rahmenbedingungen geklärt sind und mit dem Neubau begonnen werden kann. Beim Startschuss in der Nürnberger Südstadt sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU): „Bayern baut: Wohnen muss bezahlbar sein. Als Freistaat sorgen wir für neuen Wohnraum durch staatlichen und kommunalen Wohnungsbau. Bayern investiert aktuell allein eine Milliarde Euro zusätzlich in den kommunalen Wohnungsbau: Vom ‚Lago di Aufseß‘ zum Leuchtturm der Südstadt. Am Aufseßplatz verwandeln wir die mit Wasser vollgelaufene Baugrube des ehemaligen Kaufhof in ein Zukunftsprojekt. Die BayernHeim steigt ein: Mit dem Schocken-Carré und 140 Millionen Euro Investition entstehen rund 200 bezahlbare Wohnungen, Nahversorgung und soziale Einrichtungen. Ohne den Aufseßplatz lahmt die Südstadt – wir schließen nun eine städtebauliche Lücke. Das ist ein echter Meilenstein für Nürnberg.“

 

Bauminister Christian Bernreiter (CSU) freute sich: „Baunova Bayern macht´s möglich: Die BayernHeim erwirbt das Schocken-Carré – die Siedlungswerk Nürnberg GmbH übernimmt dann die Bewirtschaftung. Mit dieser Perspektive kann es jetzt endlich losgehen: Mit 200 bezahlbaren Wohnungen, zahlreichen Einzelhandelsflächen und sozialen Einrichtungen entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Kaufhofs in den kommenden vier Jahren ein lebendiges Stück Nachbarschaft – davon wird die gesamte Nürnberger Südstadt profitieren!“

Schon im Sommer soll mit ersten vorbereitenden Maßnahmen, wie dem Auspumpen und Trockenlegen der Baugrube begonnen werden. Von den 200 bezahlbaren Wohnungen werden 127 einkommensorientiert gefördert. Es entstehen barrierefreie Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen für Singles, Paare und Familien mit einer 55-jährigen Sozialbindung. Mehrere große und kleine Einzelhandelsflächen werden den Straßenraum beleben und erweitern das lokale Nahversorgungsangebot. In den oberen Stockwerken werden eine Erziehungsberatungsstelle und eine städtische Kindertagesstätte eingerichtet. Mit Ten Brinke Projektentwicklung GmbH & Co. KG, mit der die BayernHeim bereits in Ansbach, Landshut und Kaufbeuren erfolgreich zusammenarbeitet, wurde eine garantierte Fertigstellung bis Ende 2029 vereinbart. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund 140 Millionen Euro.

Kristina Frank, Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH, sagte: „Addio, Lago: Aus Stillstand wird Aufbruch. Dank BayernHeim und Siedlungswerk mit ihren tatkräftigen Teams schaffen wir bezahlbaren Wohnraum und eine lebendige Perspektive für die Südstadt. Der Aufseßplatz bekommt endlich sein Herz zurück!“

Arjen ten Brinke, Geschäftsführer Ten Brinke Projektentwicklung GmbH & Co. KG: „Die erfolgreiche Transaktion mit unserem geschätzten Partner BayernHeim hat die zentrale Voraussetzung geschaffen, die Baulücke am Aufseßplatz zu schließen und den Baustart des Schocken-Carré bis zum Herbst zu ermöglichen. Gemeinsam mit allen Beteiligten realisieren wir ein Projekt, das mit Einzelhandel, gefördertem Wohnen und sozialen Einrichtungen einen lange gewünschten starken Impuls für die Entwicklung der Nürnberger Südstadt setzen wird.“

Die BayernHeim GmbH engagiert sich nachhaltig in Nürnberg und hat in der Stadt bereits fünf Projekte mit insgesamt 634 bezahlbaren Wohnungen fertiggestellt. Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft ist seit März 2025 gemeinsam mit den beiden anderen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften Stadibau GmbH und Siedlungswerk Nürnberg GmbH unter dem Dach der neuen Holding „Baunova Bayern GmbH“ vereint. Damit werden Kompetenzen gebündelt, bestehende Strukturen strategisch noch besser ausgerichtet und Synergien genutzt. Die Baunova Bayern GmbH hat mit ihren drei Tochtergesellschaften derzeit insgesamt 19.500 Wohnungen im Bestand, 5300 Wohnungen sind im Bau. (BSZ)

