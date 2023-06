Blickfang Übungsturm

Langenzenn liegt im Landkreis Fürth, 25 Kilometer westlich von Nürnberg an der B 8. Die Stadt im Zenntal blickt auf eine sehr lange Historie mit der Stadterhebung im Jahre 954 zurück. Auch schon mehr als 150 Jahre gibt es eine Freiwillige Feuerwehr, die 1869 gegründet wurde und mittlerweile die vierte Unterkunft bezogen hat. Nach den Gerätehäusern am Schießwasen (Schießhausplatz), im Hospital und zuletzt (wieder) am Schießhausplatz, konnte im September 2020 an der Kapell-Leite das derzeit modernste und größte Feuerwehrhaus im Landkreis Fürth bezogen werden.

Schon vor 2011 wurde erkannt, dass das Gerätehaus am Schießhausplatz (Baujahr 1986) ertüchtigt und auf den neuesten Stand gebracht werden musste. Auch waren für die in den letzten Jahren steigende Anzahl an Einsätzen, Fahrzeugen und Gerätschaften sämtliche Platzreserven an diesem Standort aufgebraucht.

Da im Rahmen der Stadtentwicklung am Rande der historischen Altstadt in unmittelbarer Nachbarschaft ein Nahversorgungszentrum geplant wurde, war klar, wenn dies verwirklicht würde, müsste das Feuerwehrhaus weichen. Als dann der passende Investor für die Einkaufsmärkte gefunden wurde, war es so weit.

Der Startschuss – wenn man so will – war im November 2011. Dort wurde die Einigung mit dem Investor durch den 1. Bürgermeister der Stadt Langenzenn verkündet und somit konnten die ersten Vorplanungen seitens der Feuerwehr zu Papier gebracht werden.

Ab August 2012 wurden in den folgenden zwei Jahren unter Anlehnung an einen Feuerwehrbedarfsplan und der Zusammenarbeit von Stadtentwicklungsgesellschaft und Feuerwehr ein Konzept und vor allem mögliche Standorte erarbeitet. Vorgestellt wurde die Ideensammlung im Februar 2014, bei der auch der heutige Standort als der geeignetste beschlossen wurde. Bis September des gleichen Jahres wurde durch das Bauamt der Stadt Langenzenn und ein Ingenieurbüro der Bebauungsplan erstellt.

Gleichzeitig begann die konkrete Planung aller notwendigen Baumaßnahmen mit Funktionsanforderungen, einem Raumprogramm sowie unter Einhaltung vorgegebener DIN-Normen. Mit einem Projektteam aus Stadtentwicklungsgesellschaft, Bauamt, Brandschutzplaner und einer Gruppe aus Führungskräften der Feuerwehr Langenzenn konnten unter Leitung des Ingenieurbüros Pfaller, Nürnberg, im August 2014 erste grobe Vorentwurfsplanungen vorgestellt werden.

In den nächsten Monaten wurde durch das Projektteam das Bauprojekt „FWL – Feuerwehr Langenzenn“ so weit vorangetrieben, dass es mit den erarbeiteten Unterlagen, wie Raumprogramm, Kostenmatrix, Energie- und Ressourcenverwendung, Genehmigung der Regierung für zehn Stellplätze einschließlich Waschhalle, „ausschreibungsfertig“ im Juli 2017 dem Stadtrat vorgetragen werden konnte. Die Abstimmung darüber erfolgte einstimmig.

Gleichzeitig sollten in dem neu zu errichtenden Gebäude auch das Stadtarchiv und die Registratur der Stadtverwaltung untergebracht werden. Diese Pflichtaufgabe war notwendig, da die Stadt bis dahin nicht ausreichend über adäquate Räumlichkeiten verfügte.

Durch die Beschlussfassung des Stadtrats konnte das europaweite Vergabeverfahren auf den Weg gebracht werden. Nach Eingang erfolgte die Auswertung der Angebote auf Grundlage einer vorher durch das Planungsteam erarbeiteten und durch den Stadtrat freigegebenen Bewertungsmatrix. Den Zuschlag als Generalübernehmer erhielt die Firma Fechtelkord & Eggersmann, Marienfeld.

Bis Baubeginn mussten ab Februar 2018 auf dem Grundstück an der Kapell-Leite vorab noch etliche Erschließungsarbeiten nach Absprache mit den Energieversorgern durchgeführt werden. Im November des gleichen Jahres lagen sämtliche Baugenehmigungen und Förderzusagen vor, darunter auch die Zusagen einer staatlichen Förderung für den geplanten Übungsturm und die Schlauchpflegeeinrichtung, die über die Leistungen eines normalen Feuerwehrgerätehauses hinausgehen.

Für die Planungsdetails und Ausstattung der einzelnen Räume wurden die nächsten Monate intensiv genutzt. Ab März 2019 rollten dann die Bagger und das Bauvorhaben „FWL – Feuerwehr Langenzenn“ konnte starten. Anfang April 2019 folgte der Spatenstich und im Juni die Grundsteinlegung. Im September konnte in der bis dahin errichteten Fahrzeughalle das Richtfest gefeiert werden. In den folgenden Monaten erfolgte die Baufertigstellung, die weitere Einrichtung aller Räume, die Inbetriebnahme der Gerätschaften und Haustechnik sowie der Probebetrieb für Kommunikation und Alarmierung.

Das im Sommer fertiggestellte Gebäude, mit seiner zeitlosen Architektur, integriert sich trotz seiner Ausmaße in die wellige Landschaft. Die zunächst silberne, auffallende Metallfassade hatte inzwischen seine rostbraune Färbung angenommen und harmoniert mit den umliegenden Grünflächen. Dennoch zieht das moderne Gebäude an diesem Standort viele Blicke auf sich.

Am 5. September 2020 war es dann endlich so weit. Nachdem die Coronamaßnahmen wieder weitestgehend gelockert waren, war das alte Feuerwehrhaus am Schießhausplatz Geschichte und der Umzug in die neue Unterkunft wurde im Rahmen eines „letzten Alarms“ vollzogen.

Gegen Ende 2020 wurde noch der Übungsturm als Stahl-/Betonfertigteilkonstruktion auf- und fertiggestellt. Er bildet ein weiteres, von Weitem sichtbares Highlight auf dem Übungshof der neuen Feuerwache.

Den bisher größten Alarmfall löste das Hochwasser im Zenngrund am 9. Juli 2021 aus, als Wilhermsdorf, Langenzenn und Veitsbronn von einer Flutwelle in Ausmaß eines HQ150 überschwemmt wurde. Die neue, modern ausgestattete Feuerwache bildete dabei die Alarmzentrale für den nördlichen Landkreis Fürth und gleichzeitig den Stützpunkt und eine Anlaufstation für sämtliche Einsatzkräfte aus dem Umkreis.

Die offizielle Übergabe und Einweihung durch die Stadt Langenzenn konnte coronabedingt erst am 17. März 2023 vollzogen werden. (Thomas Leierseder, Michael Wittmann)