Um junge Ingenieurtalente und Start-Ups zu motivieren und zu fördern, lobt die Bayerische Ingenieurekammer-Bau den Innovations- und Nachwuchspreis „Building outside the box 2025“ aus. Der Preis ist mit insgesamt 3000 Euro dotiert; Bewerbungen sind noch bis 30. März 2025 möglich.



Einreichen können Studierende sowie junge Ingenieurinnen und Ingenieure bis 40 Jahre und Start-Ups, die maximal fünf Jahre alt sind. Gesucht werden Ideen und Projekte aus allen Bereichen des Bauwesens, die sich von konventionellen Methoden der Branche abheben. Bewertet werden die Wettbewerbsbeiträge nach Umwelt- und Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Zukunftspotential, Praxisnähe, Digitalisierung, Interdisziplinarität, Methodik und Innovationsgrad.



„Die Baubranche braucht Innovationen. Nur so kann die dringend nötige digitale und ökologische Transformation gelingen und nachhaltiges wirt-schaftliches Wachstum initiiert werden. Der Baubereich kann zum Gamechanger für die Gesellschaft werden, aber dafür brauchen wir Leute, die den Mut haben, etwas zu verändern. Unser 'Building outside the box'-Preis soll Motivation dafür sein und Nachwuchskräfte für ihren Mut belohnen“, sagt Norbert Gebbeken, Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau.



Im Mai 2025 wird die Shortlist des „Building outside the box“-Preises bekanntgegeben. Die Nominierten stellen ihr Projekt dann bei der Preisverleihung im Juli einer fachkundigen Jury und dem anwesenden Publikum vor. Bei diesem Live-Pitch werden mit den Stimmen der Jury und des Publikums die Gewinner ermittelt.



Alle Infos und Anmeldemöglichkeit: www.bayika.de/de/box. (BSZ)